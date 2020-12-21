“Siber hijyen” uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde insan hayatına pek çok yeni kavramın girdiğini, bunlardan birinin de “siber hijyen” kavramı olduğunu söyledi.

Herkesin sorumluluğunda

Siber hijyenin “Bir kuruluşun veya bireyin dijital güvenliğini sağlamak ve sürdürmek amacıyla yürütülmesi gereken faaliyetler bütünü” olarak tanımlandığını ifade eden Koç, bu süreçte özellikle uzaktan çalışma sisteminde, bulut hizmetlerinin kullanımının yaygınlaşmasına bağlı olarak siber hijyenin öneminin daha da arttığını bildirdi. Koç, siber hijyenin sağlanmasının sadece bilgi işlem birimlerinin değil, herkesin sorumluluğunda olduğuna dikkati çekerek, bunun için atılması gereken adımları şöyle sıraladı: “Bunlardan birincisi zararlı yazılımlardan korunma uygulamaları kullanmak ve bunları güncel tutmaktır. Bu kapsamında güçlü parolalar oluşturmak ve bu parolaları düzenli aralıklarla değiştirmek gerekir. Çok faktörlü kimlik doğrulama mekanizmaları kullanmak şifrelerin ele geçirilmesini zorlaştırır.

Kişisel hijyen kadar önemli

İşletim sistemi ve yazılımların güncelliğini sağlamak, kurumsal sistemlerde güvenlik cihazları kullanmak, kurumsal ağa erişim için VPN servisleri kullanmak, kritik verileri periyodik olarak güvenli ortamlara yedeklemek ve en önemlisi bireylerde siber hijyenin sağlanmasına yönelik farkındalığı artırmak önemli faktörler arasında yer alır. Unutmayın, içinde bulunduğumuz salgın döneminde sağlığımız için kişisel hijyen ne kadar önemliyse dijital güvenlik için de siber hijyen o kadar önemli.”