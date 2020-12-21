  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji “Siber hijyen” uyarısı
Teknoloji

“Siber hijyen” uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’tan “İçinde bulunduğumuz salgın döneminde sağlığımız için kişisel hijyen ne kadar önemliyse dijital güvenlik için de siber hijyen o kadar önemli” uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 21:53:00 -
“Siber hijyen” uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde insan hayatına pek çok yeni kavramın girdiğini, bunlardan birinin de “siber hijyen” kavramı olduğunu söyledi.

Herkesin sorumluluğunda

Siber hijyenin “Bir kuruluşun veya bireyin dijital güvenliğini sağlamak ve sürdürmek amacıyla yürütülmesi gereken faaliyetler bütünü” olarak tanımlandığını ifade eden Koç, bu süreçte özellikle uzaktan çalışma sisteminde, bulut hizmetlerinin kullanımının yaygınlaşmasına bağlı olarak siber hijyenin öneminin daha da arttığını bildirdi. Koç, siber hijyenin sağlanmasının sadece bilgi işlem birimlerinin değil, herkesin sorumluluğunda olduğuna dikkati çekerek, bunun için atılması gereken adımları şöyle sıraladı: “Bunlardan birincisi zararlı yazılımlardan korunma uygulamaları kullanmak ve bunları güncel tutmaktır. Bu kapsamında güçlü parolalar oluşturmak ve bu parolaları düzenli aralıklarla değiştirmek gerekir. Çok faktörlü kimlik doğrulama mekanizmaları kullanmak şifrelerin ele geçirilmesini zorlaştırır.

Kişisel hijyen kadar önemli

İşletim sistemi ve yazılımların güncelliğini sağlamak, kurumsal sistemlerde güvenlik cihazları kullanmak, kurumsal ağa erişim için VPN servisleri kullanmak, kritik verileri periyodik olarak güvenli ortamlara yedeklemek ve en önemlisi bireylerde siber hijyenin sağlanmasına yönelik farkındalığı artırmak önemli faktörler arasında yer alır. Unutmayın, içinde bulunduğumuz salgın döneminde sağlığımız için kişisel hijyen ne kadar önemliyse dijital güvenlik için de siber hijyen o kadar önemli.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya ile Türkiye arasında pazarlık masada! Yeni teklif sonrası...
Dünya

Rusya ile Türkiye arasında pazarlık masada! Yeni teklif sonrası...

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki gerçekleştirilen keşfin büyük bir öneme sahip olduğunu..
Fuat Oktay'dan flaş yaptırım açıklaması
Gündem

Fuat Oktay'dan flaş yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yaptırımlarla Türkiye ile mücadele değil, Türkiye ile birliktelik ve Türkiye ile dostluk kazandırır. B..
Gelecek kimin için geliyor? Gelecek Partili Ömer Keleş'in YPG/PKK propagandası...
Siyaset

Gelecek kimin için geliyor? Gelecek Partili Ömer Keleş'in YPG/PKK propagandası...

Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan Gelecek Partisi’nin Pendik Kurucu İlçe Başkanı Ömer Keleş’in Twitter hesabından 'YPG/PKK, Kürdistan' p..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay