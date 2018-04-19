Siber güvenlik zirvesi gerçekleştirildi

Ülkenin ulusal siber güvenlik stratejisinin hazırlığında risk, tehdit ve açıklıkların göz önünde bulundurulduğuna işaret eden Kesgin, "Aynı zamanda tüm paydaşların gerekli farkındalık ve yetkinliğe ulaşması, siber olaylara karşı bir hazırlık ve süreklilik planının bulunması ve uygulanması, uluslararası iş birliği ve bilgi paylaşımının bulunması, şeffaflık, hesap verebilirlik ve etik değerlerin göz önünde bulundurulması, yerli ürüne hizmet kullanımının teşvik edilmesi göz önüne alınmıştır." diye konuştu.

Türkiye'nin kritik altyapılarının korunmasının beş stratejik ana eylem planından birisini oluşturduğunu dile getiren Kesgin, diğerlerinin de siber suçlarla mücadele, insan kaynağının geliştirilmesi, siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi ve siber güvenliğin milli güvenliğe entegrasyonunun sağlanması olduğunu bildirdi.

Kesgin, kara, hava, deniz ve uzaydan sonra beşinci alan olarak kabul edilmeye başlanılan siber alanda güvenliği sağlamanın bütün ülkeler için öncelikli hale geldiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin bu alanda girişimde bulunan ilk ülkelerden olduğunu söyledi.

Siber güvenlik çalışmalarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Kesgin, şunları kaydetti:

"Bu alanda Siber Güvenlik Kurulu oluşturuldu. Kurulun ilk toplantısı neticesinde Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı yayınlandı. Nisan 2018 itibarıyla kurumlarımızda 12 adet sektörel ve kurumsal siber olaylara müdahale ekibi kurdurduk ve sektörel SOME'lerin de ön ayak olmalarıyla 863 adet kurumsal SOME günümüze kadar kurulmuş oldu. Kamu kurumlarında bulunan sistemlerde siber tehditlere karşı sızma testlerini zorunlu hale getirdik. Siber savunmanın güçlendirilmesi ve kritik altyapının korunması için bütün paydaşlarla çalışıyoruz."