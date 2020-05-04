Siber Güvenlik Federasyonu Başkanından koronavirüs ile ilgili olay sözler: Virüsü çaldılar

Siber Güvenlik Federasyonu Başkanı M.Taha Gergerlioğlu İktisat Yolu adlı Youtube Kanalında yayınlanan "Hepsi planlanmış, ABD biliyor mu?" Adlı programda konuştu. Gergerlioğlu, iki yıl önce ABD'de bulunan bir eyaletteki laboratuvardan bazı virüslerin çalındığını söyledi.

Ardından Gergerlioğlu'na "Amerika bunlardan haberdar mı? Göründüğü kadar kendilerini hazırlıksız yakalandıklarını çok kötü olduğunu, hasta sayısının çok fazla olduğunu, Amerika bizim gözümüzde çok gelişmiş bir ülke. Biz daha gelişmekte olan ülkelerdeniz dünya ve Amerika'ya baktığımızda gösterilen tablo doğru mu?" diye soruldu.

Amerika'da, 2017 yılında bir virüs merkezinde hızrsızlık olduğunu ve ve 2 yıl boyunca bu olayın gündem olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, "Şimdi virüs başlığından çıkarsak yola, 2017 yılında Amerika'da da eyaletin ismi şuanda aklıma gelmedi. Orada bir virüs üretme laboratuvar merkezi var burada bir virüs hırsızlığı oldu. Amerika'da bu mahkemelere düştü ve Gündem oldu. İki yıl Mahkemesi sürdü ve o laboratuvar kapatıldı. İki yıldan sonra 2019 yılında tekrar açıldı. Yani dünyada 2012 yılında, Alman parlamentosu böyle bir virüs için tam dört gün kapalı oturumda konuştu. Ne konuştular? Oturumun dökümantasyonu ortaya çıktı. O zaman bugünü konuşmuşlar. Demek ki birileri bir hazırlık yapmış, birilerine servis etmiş. Bu onların haberi var demek. İngiliz başbakanı, ben sürü psikolojisi uygulayacağım virüs bize işte bir bağışıklıkla aşağı hükmüne gelsin dedi. Neden öyle dedi?çünkü ona şöyle dediler; Dediler ki Biz belli toplumlara aşı yapacağız. Bir kısmı ölecek önden Ama daha sonra insanlar toparlayacaklar mesajı verildi" dedi. (Habervakti)