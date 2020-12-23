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Aktüel Siber güvenlik alanındaki yerli ve milli çözümlerinden dolayı İçişleri Bakanlığına ödül
Aktüel

Siber güvenlik alanındaki yerli ve milli çözümlerinden dolayı İçişleri Bakanlığına ödül

Yeniakit Publisher
2020-12-23 10:05:04 -
Siber güvenlik alanındaki yerli ve milli çözümlerinden dolayı İçişleri Bakanlığına ödül

ANKARA (AA) - Siber güvenlik alanındaki yerli ve milli çözümlerinden dolayı İçişleri Bakanlığına, "Ekosisteme Katkı Ödülü" verildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Bilgi Sistemi Başkanlığı, siber güvenlik alanındaki yerli ve milli çözümlerinden dolayı "Ekosisteme Katkı Ödülü"ne layık görüldü.

Milli Siber Güvenlik Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının destekleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. ￼

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla düzenlenen zirvede, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından, siber güvenlik alanında yerli ve milli çözümlerin kullanılmasına verdiği önemden dolayı İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ve Jandarma Genel Komutanlığı MEBS Başkanı Tümgeneral Engin Çırakoğlu'na ödülleri takdim edildi.

İlki geçtiğimiz ay düzenlenen "Siber Güvenlik Teknoloji Günleri" etkinliği ile Siber Güvenlik Kümelenmesine üye kurum/kuruluşlar ile yerli ve milli çözümlerin her ay masaya yatırılması, siber güvenlik uzmanlarının yerli ve milli güncel teknolojiler ve uygulamalar hakkında bilgilerinin arttırılmasının sağlanması hedefleniyor.

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