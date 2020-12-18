Siber güvenliğin adresi Türk Telekom

‘Siber Güvenlik Haftası’ öncesinde açıklamalar yapan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Amacımız kendi siber güvenlik ürünlerini üretebilen ve diğer ülkelere pazarlayan bir ülke olmak” dedi. Yusuf Kıraç, “Türk Telekom olarak ulusal güvenliğin önemli bir unsuru olduğumuzun bilincindeyiz. Siber Güvenlik Merkezi’mizde, kritik kamu ve özel sektör kuruluşlarından 1500’ü aşkın müşterimize, 7/24 kesintisiz ve coğrafi yedekli olarak güvenlik hizmet ve çözümleri sunuyoruz. Merkezimizde kullanılan ürünlerin önemli bir kısmı yerli ve milli çözümlerden oluşuyor” dedi. Yaşadığımız pandemi döneminde, dijital ekosistemin ekonomi, vatandaşlar ve politik yaşam açısından ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını belirten Kıraç, “Türk Telekom olarak gerçek anlamda siber güvenliği sağlamanın ancak yerli ve milli çözümlerle mümkün olacağına inanıyoruz” diye konuştu. Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi kadar, bu teknolojileri geliştirmekte olan girişimlerin desteklenmesinin de büyük önem taşıdığına inandıklarını belirten Kıraç, “Bu kapsamda, PİLOT, TT Ventures, SANTRAL ve MUCİT gibi programlarımızla ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini destekliyoruz” açıklamasında bulundu. Kıraç, bireysel kullanıcılara tüm uygulamalarını güncel tutmalarını tavsiye etti.