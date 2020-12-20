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Yerel Siber dolandırıcı 4 kişiye tutuklama
Yerel

Siber dolandırıcı 4 kişiye tutuklama

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, oluşturduğu sahte çağrı merkezi üzerinden banka görevlisi gibi aradığı 29 kişinin kimlik, hesap ve şifre bilgilerini elde ederek banka hesaplarındaki 2 milyon lirayı boşalttıklarını belirledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 13:17:00 -
Siber dolandırıcı 4 kişiye tutuklama

Soruşturma kapsamında geçen hafta İstanbul, Antalya, Ankara, Bartın, İzmir, Kayseri, Manisa ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 25 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, sim kart ve not defteri ile bir miktar para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 4’ü tutuklanırken, 7’sine ev hapsi, 12’sine adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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