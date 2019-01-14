0553 313 94 23

Siber darbe mi? Birçok siteye erişim kesildi

Son dakika! Birçok haber sitesine erişim kesildi. 'Siber saldırı mı'yapılıyor sorularına neden oldu.

14 Ocak 2019 Pazartesi 22:01
Siber darbe mi? Birçok siteye erişim kesildi

Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 22:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brexit anlaşması için milletvekillerine "bir kez daha düşünün" çağrısı
    1. Brexit anlaşması için..
    2. Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda..
    3. Siber darbe mi? Birçok siteye erişim..
    4. Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5. Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump..
    6. Son dakika Türkiye’ye siber saldırı mı..
    7. Pistten çıkan uçak eve daldı: Çok..
    8. Huddersfield Town'da Wagner dönemi..
    9. Erzurum'da 217,5 kilogram eroin ele..
    10. MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı..
    11. 8 saat içerisinde 13 deprem meydana..
    12. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı..
    13. "Çiçero" 18 Ocak'ta vizyona girecek
    14. Çöken zemine düşen kamyon görenleri..
    15. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi..
    16. Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası..
    17. Antalya'da hastane tuvaletinde doğum..
    18. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    19. Darbeci binbaşı 15 Temmuz ihaneti için..
    20. Beyaz Saray: "Başkan (Trump),..
    Melih Gökçek'ten o parti hakkında flaş sözler! 'Gezi zekalılar'
    Melih Gökçek'ten o parti hakkında flaş sözler! 'Gezi zekalılar'
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!