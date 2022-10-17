Siber bağışıklığı güçlendirmek için mutabakat

Yeni Akit Ankara

Küresel siber güvenlik çözüm sağlayıcısı Kaspersky ve ince istemciler, donanım ve yönetim yazılımcısı olan Centerm, siber bağışıklık uç noktalarının oluşturulmasında işbirliği yapmak için bir mutabakat sözleşmesi (MoU) imzaladı. Her iki şirketin ortak hedeflerine hizmet edecek olan çözümler, KasperskyOS işletim sistemini ve Centerm donanım platformlarını temel alıyor. Anlaşma Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleşen GITEX GLOBAL 2022'de imzalandı.

İmzalanan sözleşme kapsamında her iki şirket pazarın uç noktalardaki siber bağışıklık ihtiyaçlarını tespit edecek ve bunları küresel pazar ortamlarında uygulamanın yollarını bulacak. Kaspersky ve Centerm ayrıca bu alandaki farkındalığı artırmak ve siber bağışıklık çözüm talepleri oluşturmak için işbirliklerinden doğan sonuçları işletmelerin, hükümetlerin ve akademik toplulukların temsilcilerine gösterme fırsatı da yakalayacak. İşbirliğinin bir parçası olarak Kaspersky, KasperskyOS işletim sisteminin yanı sıra ilgili siber bağışıklık ürün ve çözümlerini sağlarken, Centerm kurumsal müşterilere donanım platformlarını (ince istemciler, tabletler ve diğer donanımsal son kullanıcı platformlarını) sağlayacak. Ayrıca her iki taraf stratejik ortak kimliğiyle birbirlerinin pazarlama faaliyetlerine katılma fırsatına sahip olacak.

Uzaktan çalışmaya dair talep arttı

Kaspersky CEO'su Eugene Kaspersky, işbirliğine dair şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıllarda uzaktan çalışmaya dair talebin arttığını gördük. Bu durum uzaktan çalışmanın güvenliğini sağlamaya yönelik koruyucu çözümlere olan talebin ve buna bağlı olarak pazarın büyümesine neden oldu. Biz bu tür ürün ve çözümlerimizi KasperskyOS işletim sistemimize dayalı olarak geliştiriyoruz. Ayrıca antivirüs gerektirmeyen, dünyanın ilk siber bağışıklığa sahip ince istemcisi olan Kaspersky Thin Client'ı içeren Kaspersky Secure Remote Workspace ürünümüz buna güzel bir örnek. Bu ürünün büyük bir ihracat potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz ve Centerm ile birlikteliğimiz bu inancımızı pekiştiriyor. Yaptığımız bu işbirliği sayesinde kullanıcıların cihazlarını korumak adına başarılı projeleri hayata geçireceğimizi ve birlikte siber bağışıklık vizyonuna katkıda bulunacağımızı umuyorum.”

İhtiyaca göre uyarlanmış siber güvenlik çözümleri

Centerm Denizaşırı Bölge Satış Direktörü Zheng Xu da şunları ekledi: “Kaspersky ve Centerm’in birlikteliği müşterilerin günümüzün zorlu bilgi işlem gereksinimleri için en eksiksiz, güvenilir ve güvenli çözümlere sahip olmalarını kolaylaştırıyor. Centerm olarak bunu müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış siber güvenlik çözümleri sunmaya yönelik büyük bir adım olarak görüyoruz.”