"Şia inancına göre Mescid-i Aksa Kudüs'te değil"

Şii mezhebinin kaynaklarında Mescid-i Aksa'nın Kudüs'te olmadığının iddia edilmesi, Mescid-i Aksa'ya hakaret sayıldığı gerekçesiyle Sünni Müslümanların tepkisini çekiyor.

İran rejimince ödüllendirilen kitap: "Mescid-i Aksa Kudüs'te değil"

İran rejimine ve Lübnan Hizbullahı'na çok yakın bir isim olarak bilinen Şii Molla Cafer Murtaza el-Amili (1945-2019) "Es-Sahih min Siyreti'n-Nebiyyil Azam" (Yüce Peygamberin Hayatından Sahih Olan) isimli kitabının 3. cildinin 106. sayfasında Mescid-i Aksa'nın Kudüs'te olmadığını, "gökyüzünde olduğunu" öne sürüyor.

Yine aynı eserinin 3. cildinin 128 ve 129. sayfasında İsra Suresi'nde geçen Hz. Muhammed'in gece yolculuğunda (İsra) gittiği belirtilen Mescid-i Aksa'nın Kudüs'te olmadığını, gökyüzünde olduğunu ve Hz. Muhammed'in doğrudan gökyüzündeki bu Mescid-i Aksa'ya gittiğini iddia ediyor.

Kitabın bu bölümünde iddiasını tekrarlayan Amili, Şii asli kaynaklarından da iddiasını delillendiriyor. Amili'nin kitabına aldığı, Şia'nın en önemli hadis kaynaklarından Bihar-ul Envar'ın 22. cildinin 90. sayfasında geçen ve Şiilerin imamlarından saydığı Ebu Abdullah'a (Cafer-i Sadık) nispet edilen bir rivayette Mescid-i Aksa'nın Kudüs'te olduğuna dair inanç reddedilirken Kufe Mescidi'nin bile Kudüs'teki mescidden hayırlı olduğu iddia ediliyor.

Şiiler masum imam olarak kabul ettikleri Cafer-i Sadık'ın vahiy ile konuştuğuna inandığından bu rivayetlerin içeriğinin inkarını vahyi yalanlama olarak görüyor. Cafer-i Sadık'ın aslında Sünni olduğunu belirten Sünniler Şiileri Cafer-i Sadık'a yalan rivayetler nispet etmekle suçluyor.

Kitabın yazarına ödül verildi

Amili'nin Mescid-i Aksa'nın Kudüs'te olmadığına yönelik ifadeleriyle Sünni çevrelerde tepki çeken bu kitabı İran rejimince çok başarılı bir kitap olarak tanımlanıp ödüllendirildi. Amili ödülünü bizzat dönemin İran cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'dan aldı. İran rejiminin bu kitaba yönelik bu tavrıyla kitap Şii çevrelerde oldukça yayıldı ve en meşhur siyer eseri haline geldi.

Humeyni: "Kudüs'teki mescidin özel bir kudsiyeti yok"

İran Devrimi lideri Humeyni ünlü fıkhi eseri 'Tahriru-l Vesile'nin ilk cildinde itikafın şartları arasında mescidin özel bir kutsallığının olması gerektiğini iddia ediyor. Buna binaen sadece Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevi, Kufe Mescidi ve Basra Mescidi'nde sadece itikaf yapılabileceğini belirterek Şii kaynaklarında geçen Mescid-i Aksa'nın Kudüs'te olmadığına dair inancını da beyan etmiş oluyor.

Bazı önemli Şii kaynaklarda Mescid-i Aksa'nın Kudüs'te olmadığına dair rivayetler

Şiilik'te vahiy aldıklarına ve yanılmaz olduklarına inanılan Şii imamlarından rivayetlerin önemli yer tuttuğu, aynı zamanda hadis kitabı da olan Şii tefsir kitaplarında da Mescid-i Aksa'nın Kudüs'te olmadığı geçiyor.

Feyzu-l Kaşani Safi Tefsiri'nde (3/166), Huveyzi Nuru-s Sekaleyn Tefsiri'nde (3/97), İbn Ayyaş Ayyaşi Tefsiri'nde (2/302), Bahrani Burhan Tefsiri'nde (4/522), Cenabizi Beyanu-s Seade'de (2/431) Mescid-i Aksa'nın Kudüs'te olmadığını Şii imamlardan rivayetlerle iddia etmektedirler.

Temel Şii hadis kitaplarından Biharu-l Envar'da (97/405), Muntehe-l Amal'de (s.70), Usulu-l Kafi'de (1/481), Furu'u-l Kafi'de (3/491), Kamilu-z Ziyarat'ta (s.80), Tafsili Vesaili-ş Şia'da (14/360) ve daha pek çok Şii hadis ve tefsir kitabında da Mescid-i Aksa'nın Kudüs'te olmadığı öne sürülmektedir.

Bu kitaplarda Kudüs'te bilinen mescidin Mescid-i Aksa olduğuna dair inancın Hz. Ömer tarafından Hilafeti döneminde "uydurulduğu", Emevilerin o dönem Şam Bölgesi'nde sayılan Kudüs'ün kutsallığını "Kerbela, Mekke ve Medine'yi gölgede bıraktırmak üzere abarttıkları" geçmektedir.

Sistani'nin temsilcisi Sağir: "Mescidi Aksa'nın Kudüs'te olduğu iddiası Ömer'in uydurması"

Irak'ın en büyük Şii mercii olan Ali Sistani'nin en önemli temsilci ve sözcülerinden sayılan Celaleddin Sağir Mescid-i Aksa ile ilgili yaptığı açıklamada Şii kaynaklarına paralel olarak Mescid-i Aksa'nın Kudüs'te değil semada olduğunu iddia ediyor.

Sağir, yine Şii kaynaklarında geçtiği gibi Müslümanların ikinci Halifesi Hz. Ömer'i Ehli Kitap'tan aldığı bilgilerle Mescid-i Aksa'nın Kudüs'te olduğunu uydurmakla suçluyor.

"İran rejimi Kudüs'ü istismar ediyor"

Şii kaynaklarında Mescid-i Aksa'nın Kudüs'te olduğu iddiası reddedilirken ve bu Hz. Ömer ve Emevilerin "uydurması" sayılırken 1979'da İran'da gerçekleşen devrimin ardından İran rejiminin Kudüs konusuna ilgisi, İran içinden ve dışından isimlerce "istismar" olarak değerlendiriliyor.

Bu istismar iddiasının sahipleri sadece Sünniler değil. İran rejiminin içinden isimlerinden, İran eski cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin kızı ve İran meclisinde geçmiş dönemlerde milletvekili olan Faize Rafsancani, mevcut İran rejimini ülke içi ve dışında siyasi çıkar hesaplarıyla Kudüs ve Filistin'i istismar etmekle suçlamaktadır.

Mescid-i Aksa ile ilgili Yahudi ve Oryantalistlerin iddiaları

İslam dünyası içerisinde Şiiler dışında Mescid-i Aksa'nın mahiyeti ve Kudüs'te olduğunda ittifak bulunuyor.

Bazı Oryantalistler ve Yahudiler de İslam'da Mescid-i Aksa'nın Kudüs'te olmadığını iddia edyor. Bu görüşlerinde Şiilerden esindikleri ve Müslümanların gözünde Kudüs'ün değerini düşürmeyi heefledikleri değerlendirmelerine neden oluyor.

Örneğin Ignác Goldziher (1850-1921) isimli Macaristanlı ünlü Yahudi oryantalist, İslam'da Mescid-i Aksa'nın Kudüs'te olmadığını iddia eden ve bu konuda İslam modernistlerini etkileyen isimlerden.

Türkiye başta olmak üzere İslam Alemi'ndeki modernistlerin de Kuran'da geçen Mescid-i Aksa'nın Kudüs'teki mescid olmadığını iddia etmeleri de dikkat çekici bulunuyor. Bu iddialarında oryantalistlerin doğrudan, Şia'nın ise dolaylı etkisi olduğu belirtiliyor.