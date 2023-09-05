Şi Cinping de G-20'ye katılmayacak

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning’in günlük basın brifinginde yaptığı açıklamaya göre, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 9-10 Eylül’de gerçekleştirilecek zirvede Çin’i Başbakan Li Qiang temsil edecek. Çin 2008’den bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen liderler zirvesine ilk kez en üst düzeyde katılmamış olacak.

NEDEN KATILMIYOR

Hindistan ve Çin arasındaki sınır ihtilafı konusunun devam etmesi nedeniyle Şi’nin Yeni Delhi’deki zirveye katılmak istememiş olabileceği değerlendirilirken, bir diğer görüş ise BRICS örgütünün geçen Güney Afrika’da yapılan zirvede genişleme kararı alması olabilir. Buna göre Şi’nin G20’ye gitmemesi, BRICS etrafında çok kutuplu bir dünya düzeni öngören Pekin yönetiminin Batı merkezli düzene karşı tavır değişikliğinin bir simgesi niteliğinde. Rusya Devlet Başkanı Putin’in de geçen hafta G20 Zirvesi’ne katılmayacağı açıklanmıştı.