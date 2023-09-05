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Dünya Şi Cinping de G-20'ye katılmayacak
Dünya

Şi Cinping de G-20'ye katılmayacak

Yeniakit Publisher
2023-09-05 10:19:00 -
Şi Cinping de G-20'ye katılmayacak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Hindistan’da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’ne katılmayacağı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning’in günlük basın brifinginde yaptığı açıklamaya göre, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 9-10 Eylül’de gerçekleştirilecek zirvede Çin’i Başbakan Li Qiang temsil edecek. Çin 2008’den bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen liderler zirvesine ilk kez en üst düzeyde katılmamış olacak.

NEDEN KATILMIYOR

Hindistan ve Çin arasındaki sınır ihtilafı konusunun devam etmesi nedeniyle Şi’nin Yeni Delhi’deki zirveye katılmak istememiş olabileceği değerlendirilirken, bir diğer görüş ise BRICS örgütünün geçen Güney Afrika’da yapılan zirvede genişleme kararı alması olabilir. Buna göre Şi’nin G20’ye gitmemesi, BRICS etrafında çok kutuplu bir dünya düzeni öngören Pekin yönetiminin Batı merkezli düzene karşı tavır değişikliğinin bir simgesi niteliğinde. Rusya Devlet Başkanı Putin’in de geçen hafta G20 Zirvesi’ne katılmayacağı açıklanmıştı.

 

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Yorumlar

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Bu yapılcak G-20 de tek dünya devletini yani şeytanın düzenini konuşacaklar. Onların bir planı var lakin "Allah plan yapanların en hayırlısıdır". Ey müslüman dünyada neler oluyor kafanı kaldırıp bir bak. Öteki tarafta "şeytan dünyayı bozarken Allah için ne yaptın" diye sorabilirler. Kafamı kuma gömdüm, fıtratın bozulmasına izin mi verdim diyeceksin. Uyan!
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