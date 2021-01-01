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Medya Show TV'nin şarkılı türkülü 'Pınar Gültekin' haberine tepkiler çığ gibi
Medya

Show TV'nin şarkılı türkülü 'Pınar Gültekin' haberine tepkiler çığ gibi

Ciner Yayın Holding bünyesinde bulunan Show TV’deki bir magazin programında, Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin cinayetine ilişkin haberin 'Bu hikayede yanan ben oldum' şarkısı ile servis edilmesi tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 18:10:00 -

Show TV'de yayınlanan bir magazin programında Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin’in görüntüleri “Bu hikayede yanan ben oldum” şarkısı eşliğinde servis edildi. Cinayet haberini şarkılı türkülü veren Show TV'ye tepki yağdı.

Şarkılı türkülü 'Pınar Gültekin cinayeti' haberi

Muğla'da Cemal Metin Avcı'nın kaçırarak bir orman evinde acımasızca katlettiği yakıp parçalayıp üzerine beton dökerek bir varille yok etmek istediği Pınar Gültekin’le ilgili haber yapan Show TV, yayıncılık ahlakını hiçe saydı.

Ciner Yayın Holding bünyesinde bulunan Show TV’de yayımlanan magazin programında, “2020’nin Olayları” adlı seride, 27 yaşındayken Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin’in görüntüleri “Bu hikayede yanan ben oldum” şarkısı eşliğinde paylaşıldı.

Show TV'ye tepkiler çığ gibi

CHP'li isimlerin de karıştığı Pınar Gültekin cinayetine ilişkin haberi şarkı eşliğinde veren Show TV'nin bu görüntülerine sosyal medyada tepki yağdı.

Yayıncılık ahlakına ters düşen ve insanların duygularını sömürerek şarkılı-türkülü cinayet haberi veren Show TV'ye vatandaşlar 'özür dile' çağrısı yaptı.

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