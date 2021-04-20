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Medya Show TV’nin rezil dizisi can çekişiyordu! Yayından kaldırılıyor
Medya

Show TV’nin rezil dizisi can çekişiyordu! Yayından kaldırılıyor

Show TV’de yayınlanan ahlaksızlık propagandası yapan Alev Alev dizisi için nihayet beklenen karar geldi. Skandal dizinin fişi çekiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 08:18:00 -
Show TV’nin rezil dizisi can çekişiyordu! Yayından kaldırılıyor

Skandal yapımların odak noktası haline gelen Show TV’nin dizileri reytinglerde halktan tokadı yeyince birer birer final yapmaya başladı.

Önce Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin’in başrollerinde olduğu Arıza dizisi yayından kaldırılırken, daha sonrasında ise Ramo dizisi de aynı sonu paylaşmıştı. Şimdi de bir başka dizi için final kararı verildi.

Nihayet fişi çekiliyor

Show TV’nin sözde kadın hakları savunuculuğu yapan ve batılı laikçi akımın sopası altında yayınlanan dizisi Alev Alev karar ortaya çıktı. 22 Nisan Perşembe günü 24. bölümü yayınlanacak olan dizinin 3 bölüm sonra yayından kaldırılacağı öğrenildi.

Reytinglerde adete çakılan dizinin fişinin çekilmesi Show TV’nin bir süre sonra elindeki tüm dizileri bitireceğini ortaya koydu.

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