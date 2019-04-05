Short Track Türkiye Şampiyonası - Erzurum'da düzenlenen ve 2 gün sürecek organizasyonun ilk günü çekişmeli yarışlara sahne oldu



ERZURUM (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası başladı. Federasyonun 2018-2019 sezonu faaliyet programı kapsamında Palandöken ilçesindeki İkibinlik Buz Pateni Salonu'nda 8 kategoride gerçekleştirilen yarışlara 15 kulüpten 48'i kadın 59'u erkek 107 sporcu katıldı. Küçük çaplı kazaların yaşandığı yarışlarda sporcular bitiş çizgisine ilk sırada varabilmek için kıyasıya mücadele etti. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu şampiyonaya 4 ayrı organizasyona katılıp ilk 8 içinde yer alan sporcuların katıldığını belirtti. Sezonun son yarışını burada yaptıklarını anlatan Özdemir, "Yarışmaya katılan sporcular arasında güzel mücadeleler oldu. Yarın akşam da sezonun kapanışı dolayısıyla güzel bir gece düzenleyeceğiz. Bu yıl gerçekleştirilen faaliyetler sporcu sayımızın artmasını sağladı." diye konuştu. Şampiyona, yarınki yarışlar sonucu dereceye girenlere madalyalarının verilmesiyle sona erecek.

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