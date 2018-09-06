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SHGM "Özgün Helikopter"e özel uçuş izni verdi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce, T625 Genel Maksat Helikopteri'ne yönelik denetlemelerin bitmesi sonrası TC-HLP kuyruk numaralı ilk prototip helikopter için deneysel amaçlı özel uçuş izni verdiğini açıkladı.

06 Eylül 2018 Perşembe 13:54
SHGM "Özgün Helikopter"e özel uçuş izni verdi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM), T625 Genel Maksat Helikopteri'ne yönelik denetlemelerin sonuçlanmasıyla TC-HLP kuyruk numaralı ilk prototip helikopter için "deneysel amaçlı özel uçuş izni" verildi.

Tasarımı ve üretimi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından gerçekleştirilen, uçuşa elverişlilik ve sertifikasyon denetimi ve gözetimi ise SHGM tarafından yapılan T625 Özgün Helikopter Projesi'ne yönelik SHT-21 Talimatı (Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyon Talimatı) kapsamında yürütülen denetimler olumlu sonuçlandı.

ÖZEL UÇUŞ İZNİ YAYIMLANDI

Bu çerçevede SHGM tarafından TC-HLP kuyruk numaralı ilk prototip helikoptere "deneysel amaçlı özel uçuş izni" yayımlandı.

TUSAŞ, söz konusu izinle özgün tasarıma dayalı geliştirmekte olduğu helikopter için uçuş testlerinin en önemli aşamalarından biri olan "havada asılı kalma (hover)" uçuşunu gerçekleştirdi. Testler, SHGM koordine ve izni diğer uçuş zarf noktalarını da kapsayacak şekilde adım adım sürdürülecek.

TUSAŞ, Eylül 2013'te start verilen T625 Özgün Helikopter Programı için SHGM'ye "Tip Sertifikası" başvurusunu Mart 2016'da yaptı. Bu kapsamda 12 farklı disiplinde yaklaşık 30 uzmandan oluşturulan sertifikasyon grubunun çalışmaları, belirlenen usul ve esaslara göre yürütülüyor.

Helikopterin sertifikasyon gereksinimleri için büyük helikopterlerin tasarım ve üretiminde referans olarak kullanılan CS-29 baz alındı. CS-29 kapsamında TUSAŞ'ın 1956 emniyet gereksinime uyum göstermesi ve 100'ün üzerinde helikopter ve sistem seviyesi testi başarıyla icra etmesi gerekiyor.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 13:54
  1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
  2. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
  3. TUSAŞ

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