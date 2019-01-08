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SHGM ile STM arasında iş birliği protokolü imzaladı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) arasında imzalanan protokol kapsamında, eğitim, danışmanlık, ortak Ar-Ge faaliyetleri, teknoloji geliştirme - teknoloji kazanım projeleri oluşturulması, ortak seminer ve konferanslar düzenlenmesi konularında iş birliği yapılacak

08 Ocak 2019 Salı 18:38
SHGM ile STM arasında iş birliği protokolü imzaladı

ANKARA (AA) - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) arasında sivil havacılığın çeşitli alanlarında iş birliği yapılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

SHGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, SHGM Vecihi Hürkuş Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende, iş birliği protokolü Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici ile STM Genel Müdürü Murat İkinci arasında imzalandı.

Protokol kapsamında eğitim, danışmanlık, ortak Ar-Ge faaliyetlerinde bulunma, teknoloji geliştirme/teknoloji kazanım projeleri oluşturma/yürütme, ortak seminer ve konferanslar düzenlenmesi konularında iki kurum arasında iş birliği yapılacak.

Protokol ile ayrıca STM havacılık çözümlerinin SHGM tarafından ulusal ve uluslararası alanlarda desteklenmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tarafların etkinlik ve erişebilirliklerini artırıcı ürünlerin tasarlanması, üretilmesi ve satışı kapsamında iş planlarının hazırlanması, stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması konularında da mutabakat sağlandı.

- Protokol kapsamında 3 alanda anlaşma imzalandı

Siber Güvenlik İşbirliği Anlaşması uyarınca, ortak bir çalışma grubu kurularak, siber güvenlik tatbikatı, sızma testi, siber istihbarat ve SOC hizmeti, siber güvenlik eğitim hizmetleri sunulması ve uluslararası platformlarda ortak çalışmaların yürütülmesi gibi hususlarda iş birliği yapılacak.

Havacılık Güvenlik İşbirliği Anlaşması'na göre, uluslararası çalışma gruplarında ortaklaşa temsil, güvenlik cihazları ve teknolojileri ile bu teknolojilerin sertifikasyonu, güvenlik eğitimleri, risk ve tehdit değerlendirmesi, patlayıcı tespit köpekleri, davranış analizi, tarayıcı yeterlilikleri ve sertifikasyonu, yolcu bilinçlendirilmesi, biyometrik sistemler, makinede okunabilir seyahat dokümanları gibi konularda iş birliği sağlanacak.

Uçuşa Elverişlilik Alanında İşbirliği Anlaşması kapsamında ise SHGM sertifikasyon altyapısının güçlendirilmesi için teknik danışmanlık çalışmaları yapılacak, sektörün bilgilendirilmesi kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere destek verilecek ve uluslararası çalışma gruplarıyla iş birliğine gidilecek.




Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 18:38
  1. imza
  2. İşbirliği protokolü
  3. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ
  4. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

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