Shenzhen-Hong Kong- Guangzhou, ABD’nin Silikon Vadisi’ni tahtından etti

Klasmanın ilk beş sırasını Japonya, Güney Kore ve Çin paylaşıyor. Bu arada Çin podyumu domine ediyor; çünkü Shenzhen-Hong Kong- Guangzhou ikinci sırayı alırken, Beijing dördüncü Shanghai-Suzhou aksı ise beşinci sırada yer alıyor.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün endeksi her yıl inovasyon merkezine ve ülkeye göre bir bilanço çıkarıyor. Endeks 81 gösterge içeriyor ve inovasyon kavramının geniş bir konseptini geliştiriyor. İnovasyonu teşvik için gelişmiş ortam (hukuk devleti, altyapılar, Ar&Ge bütçesi vb) gibi kavramlar patent, önemli keşifler sonuçlar kadar dikkate alınıyor.

Önceki yılların raporlarına göz atıldığında Çin’in sürekli yükselen grafiği göze çarpıyor. Bu ülke dünyanın en inovasyoncu ilk 20 ülkesi arasına 2018 yılında girdi. Beş yıl sonra Fransa’yı geçerek 11’inci sıraya yerleşti. Şu anda ise Çin Ar-Ge harcamaları en yüksek olan ilk beş ekonomi arasında ve bu beş ekonomi arasında bu yıl Ar-Ge giderleri yüzde 10’a yaklaşarak en çok artan ülke. Endeks şu anda Çin’de tam 24 adet bilim ve teknoloji merkezi sayıyor ki bu sayı dünyanın en büyüğü. Örneğin ABD’de bu türden 21 adet merkez mevcut.