Sharon Stone'dan Mevlana'lı anma!
Dünyada ünlü olan oyuncu Sharon Stone, babası Joseph Stone'un ölüm yıl dönümünde Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin bir sözünü paylaştı.
Oyuncu Sharon Stone, babası Joseph Stone'u ölüm yıl dönümünde Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin sözleriyle andı.
"Tutulsun istiyorsan, aç ellerini!"
Stone, sosyal medya hesabından Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Tutulsun istiyorsan, aç ellerini!" cümlesini paylaştı.
62 yaşındaki yıldız oyuncu, "Kalbimde bir mum yaktım Joseph William Stone. Beni dürüst kılan sensin" dedi.