Shakhtar Donetsk şampiyon oldu
Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nin bitimine 5 hafta kala 13. şampiyonluğunu duyurdu.
Ukrayna Ligi'nde koronavirüs arasından sonra ligler yeniden başlamıştı. Ukrayna Kupası'nda finalde Dinamo Kiev'i yenip kupanın sahibi olan Shakhtar Donetsk, ligde de şampiyon oldu. Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi Şampiyonluk Turu maçında Oleksandria'yı 3-2 yenerek bitime 5 maç kala şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı.
Üst üste 4. kez şampiyon olan Shakhtar Donetsk, toplamda 13. kez mutlu sona ulaştı.