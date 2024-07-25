SGK'ya en fazla prim borcu olan 5 belediye bakın hangi partiden!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Tüm borçlu belediyelere, herhangi bir parti farkı gözetmeksizin borç bildirimlerini gönderdik. Bazı belediyeler borçlarını ödeme iradesi gösterdi. Ancak hala harekete geçmemiş belediyelerin sayısı da ne yazık ki oldukça fazla" dedi. Bakan Işıkhan, ayrıca en fazla borçlu beş beliyenin CHP'ye ait olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada SGK'ye prim borcu olan belediyelere bildirim gönderildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 85 milyon vatandaşın hastane, ilaç ve diğer tedavi harcamalarını karşılayıp, 16 milyon emeklinin aylık ve bayram ikramiyelerini ödediğini anımsattı.

''BORLÇU BELEDİYELERE BİLDİRİM GÖNDERDİK''

Harcama ve ödemelerin yapılabilmesinin, SGK'nin ana gelir kaynağı olan sigorta primlerinin düzenli ve eksiksiz toplanmasına bağlı olduğuna dikkat çeken Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı;

"31 Mart yerel seçimlerinden önce SGK'ye prim borçları biriken belediyelerin olduğuna dikkati çekmiş ve belediyelerin borçlarını ödemesi için bir çağrı yapmıştık. Bunu sözde bırakmadık, SGK aracılığıyla tüm borçlu belediyelere, herhangi bir parti farkı gözetmeksizin borç bildirimlerini gönderdik. Bazı belediyeler bu çağrılarımızı dikkate alıp borçlarını ödeme iradesi gösterdi. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Ancak bunca uyarıya rağmen hala harekete geçmemiş olan belediyelerin sayısı da ne yazık ki oldukça fazla."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

''BORCUN YÜZDE 80'İ BELEDİYE ŞİRKETLERİNE AİT''

Tüm uyarıların ardından SGK'nin, kanunun öngördüğü şekilde alacaklarını tahsil etmesi gerektiğini belirten Bakan Işıkhan, "Elbette bu bizim tercih ettiğimiz bir yol değil, ancak ilgili belediyelerin prim borçları artmış durumda ve her geçen gün de bu borçlar büyümekte. Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ye olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor. Bugün itibarıyla belediyelerin prim borçları toplam 96 milyar liraya ulaşmış durumda ve bu borcun yüzde 80'i belediye şirketlerine aittir. Esasında bu milli bir kaynaktır. Vatandaşımızın çalışarak, üreterek, alnının teriyle bütçeye kazandırmış olduğu doğal bir gelir kaynağıdır. Ve yine vatandaşlarımızın yararına kullanılması gereken bir kaynaktır. Belediye çalışanlarının emeğinin karşılığı ve gelecek yatırımları olan sigorta primlerinin ödenmeyerek bu paraların başka kalemlere aktarılması asla doğru bir yaklaşım değildir." dedi.

''ARZUMUZ SÜRECİ SORUNSUZ ŞEKİLDE YÖNETMEK''

"Arzumuz, tahsilat sürecini sorunsuz şekilde yönetmek" diyen Işıkhan, bakanlık olarak emeğin korunmasının yanında emek sömürüsüne engel olmak için de çalıştıklarını dile getirdi. Bakan Işıkhan, "Amacımız, SGK'ye olan prim borçlarını tahsil ederek, kayıt dışı ile mücadele ederek ve istihdamı artırarak SGK'nin prim gelirlerini artırmaktır, emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza daha iyi imkanlarla hizmet vermektir. Bizler sosyal güvenlik gibi devlet ve millet için hayati önem taşıyan toplumsal bir temel ihtiyacın hem ihyası hem de sürdürülebilirliği için çalışıyoruz." diye konuştu.

Borçlu belediyelere işbirliği çağrısında bulunan Bakan Işıkhan, "SGK'ye olan borçların yapılandırılması ve ödeme planlarının oluşturulması konusunda belediyelere her türlü desteği vermeye hazırız. Bu hususta arzumuz, tahsilat sürecini sorunsuz ve en kolay şekilde yönetmektir." ifadesini kullandı.

''ORTAK SORUMLULUĞUMUZ''

Sosyal güvenlik sisteminin önemine değinen Bakan Işıkhan, şunları kaydetti;

"SGK'nin sağlıklı işleyen, daha güçlü bir kurum haline gelebilmesi için bu sürecin zorunluluğunu, bu ülkenin bir vatandaşı olarak hepimizin çok iyi anlaması gerekmektedir. Sosyal güvenlik sistemimizin mali yapısını korumak ve geleceğe güvenle bakmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Sen ben yok, biz varız. Unutmamalıyız ki hepimiz aynı gemideyiz. Büyük Türkiye gemisinin hepimizin desteği ve uyumuyla alacağı daha çok yol, aşacağı daha çok ufuk var. Bu noktada herkes üzerine düşeni hakkıyla yerine getirirse tüm hedeflerimize başarıyla ulaşacağımızı düşünüyorum."

''BORÇLARIN YÜZDE 67'Sİ CHP'Lİ BELEDİYELERE AİT''

Bakan Işıkhan, yeni açıklamasında en fazla borçlu 5 belediyeyi tek tek sıralarken şu ifadeleri kullandı;

''Belediyelerin SGK’ya olan prim borçları ile ilgili birtakım gerçekleri aziz milletimize aktarmamız ve CHP’li bazı yetkililerin ortaya attığı yanlış bilgileri düzeltmemiz gerekiyor. SGK’ya en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir. Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada da bunu ifade etmiştik. Türkiye genelinde belediyelerin SGK’ya olan toplam prim borcu 96 Milyar TL’ye ulaşmış durumda. Bu borçların %67,7’si tek başına CHP’li belediyelere ait.''

''EMEKÇİLERİN HAKKI BİR AN ÖNCE ÖDENMELİ''

''SGK’ya en fazla prim borcu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcu 5 Milyar 751 Milyon TL’dir.'' diyen Işıkhan, ''Belediyeyi 2019’da AK Parti’den devraldığında borcu 225 Milyon TL iken, bugün itibarıyla 25,5 katına çıkmıştır. Dolayısıyla “seçim oldu” diyerek kafa karışıklığı yaratmaya, aziz milletimizi yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye faydası yoktur. CHP’li belediye başkanlarına tavsiyemiz; emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir. Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor.'' dedi.