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Gündem SGK'den kayıt dışına 544 milyon lira ceza
Gündem

SGK'den kayıt dışına 544 milyon lira ceza

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yılın ocak-ekim döneminde 926 iş yeri ve 27 bin 82 çalışanın kayıt dışı olduğunu tespit ederek, toplam 544 milyon lira ceza uyguladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 12:21:00 -
SGK'den kayıt dışına 544 milyon lira ceza

Kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu sektörlere ağırlık veren SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iletişim merkezi "Alo 170"e gelen ihbar ve şikayetleri de dikkate alıyor.

Bu kapsamda, 2021'in 10 aylık bölümünde denetim ve kontrolle görevli memurlarca Türkiye genelinde 91 bin 978 iş yeri ve 969 bin 849 çalışan denetlendi.

Denetimlerde 926 iş yerinin ve 27 bin 82 çalışanın kayıt dışı olduğu tespit edildi. Kayıt dışı uygulamalar için toplam 544 milyon lira ceza kesildi.

SGK, sosyal güvenlik bilincini artırıcı bilgilendirme faaliyetleri, kurumlar arası bilgi ve veri paylaşımı, risk odaklı ve çapraz denetim, teşvikler ile istihdam üzerindeki maliyetlerin azaltılması

gibi uygulamalarıyla, 2002'de yüzde 52 civarında olan kayıt dışı istihdam oranını, 2021 itibarıyla yüzde 31 seviyelerine kadar düşürdü.

 

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