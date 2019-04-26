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SGK’dan yeni teşvikler konusunda bilgilendirme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Manisa İl Müdürlüğü tarafından, Kula’daki işverenler ve çalışanlara istihdam teşvikleri konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

26 Nisan 2019 Cuma 16:28
SGK’dan yeni teşvikler konusunda bilgilendirme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Manisa İl Müdürlüğü tarafından, Kula’daki işverenler ve çalışanlara istihdam teşvikleri konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Manisa İl Müdürlüğü tarafından, Kula Ziraat Odası Toplantı Salonunda, il genelinde başlattığı ’İstihdam Seferberliği 2019’ konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bilgilendirme toplantısında sunumu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt yaptı. Toplantıya katılan işverenler ve çalışanlara yeni yılda uygulanacak teşvik ve destekler konusunda bilgilendirmede bulunan Kurt, geçtiğimiz yıllarda uygulanan teşvik ve desteklerin yanı sıra 2019 yılında yürürlüğe giren yeni teşvik ve destekler, sigorta prim teşvikleri kapsamında sağlanan destekler ve işveren ve çalışanların bu desteklerden faydalanabilmesi için aranan şartlar konusunda bilgilendirme yaptı. 2019 yılı teşvikleri, yeni istihdamda ücret ve asgari ücret desteği konularında da detaylı bilgilendirme yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, toplantıya katılan işverenler ve çalışanların sorularını yanıtladı.


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Manisa İl Müdürlüğü tarafından Kula Ziraat Odası Toplantı Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Sosyal Güvenlik Kurumu Kula İlçe Müdürü Mehmet Dutar, Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, mali müşavirler, mahalle muhtarları, işverenler ve çalışanlar katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 16:28
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