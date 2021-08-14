  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Afganistan'da ortalık yanıyor! Halk bu kez müdahil oldu
DEAŞ’ın sözde Rakka Emiri’ne verilen ceza onandı
Yangınların biri söndürülüyor diğeri başlıyor! Menderes'te orman yangını
Vaka artışları Avustralya’da yeniden tam kapanmayı getirdi!
Ekonomi SGK’dan yapılandırma uyarısı: Fırsatı kaçırmayın
Ekonomi

SGK’dan yapılandırma uyarısı: Fırsatı kaçırmayın

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 7326 sayılı yapılandırma kanunu ile ilgili soru ve cevapların olduğu linki vererek, “Yapılandırma Fırsatını Kaçırmayın” uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 15:18:00 -
SGK’dan yapılandırma uyarısı: Fırsatı kaçırmayın

 Yeniakit  Ankara  

SGK sosyal medya hesaplarından vatandaşları, “Yapılandırma Fırsatını Kaçırmayın” uyarısında bulunarak 7326 sayılı yapılandırma kanunu ile ilgili soru ve cevapların bulunduğu sitesine yönlendirme yaptı.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sağlanan olanaklara mükellefler yoğun ilgi gösterirken, SGK da sosyal medya hesaplarından vatandaşları uyararak, “Yapılandırma Fırsatını Kaçırmayın” başlıklı paylaşımları ile uyarmaya devam ediyor. SGK’nın paylaşımında, 2021 yılı Nisan ayı öncesi dönemlere ait sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, durdurulan 4B sürelerinin ihyasını, idari para cezalarını, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklarını, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucundan doğun rücu alacaklarını yapılandırıyoruz” ifadelerinin kullanıldığı bir afiş fotoğrafı paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay