SGK’dan yapılandırma uyarısı: Fırsatı kaçırmayın

Yeniakit Ankara

SGK sosyal medya hesaplarından vatandaşları, “Yapılandırma Fırsatını Kaçırmayın” uyarısında bulunarak 7326 sayılı yapılandırma kanunu ile ilgili soru ve cevapların bulunduğu sitesine yönlendirme yaptı.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sağlanan olanaklara mükellefler yoğun ilgi gösterirken, SGK da sosyal medya hesaplarından vatandaşları uyararak, “Yapılandırma Fırsatını Kaçırmayın” başlıklı paylaşımları ile uyarmaya devam ediyor. SGK’nın paylaşımında, 2021 yılı Nisan ayı öncesi dönemlere ait sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, durdurulan 4B sürelerinin ihyasını, idari para cezalarını, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklarını, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucundan doğun rücu alacaklarını yapılandırıyoruz” ifadelerinin kullanıldığı bir afiş fotoğrafı paylaştı.