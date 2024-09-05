  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mete Yarar çok konuşulacak gelişmeyi duyurdu: Rusya bölgeden çıktı, şimdi Türkiye girdi

Hepsi tehlike saçıyor! İşte yememeniz gereken besinler...

Hasan Cemal’in yazısını görenler şaşırdı! Hackerlar T24 okuyucularıyla kafa buldu

Medina olmadı, sol bek için tek isim kaldı! 28 milyon euroluk yıldız transfere 'evet' dedi

İstanbul Valiliği kararı duyurdu! Okullara saat düzenlemesi...

Topraklarından petrol fışkıran ülke Türkiye ile anlaşıldığını ilan etti! "Amacımız bu" sözleriyle duyurdular

Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Kilosu 12 TL

Bir şey hazırlanılıyor dedi ve Osimhen gerçeğini İtalyan gazeteci açıkladı! "Sadece 30 gün önce..."

Milli Savunma Bakanlığı’ndan korsan yemin açıklaması

Hiçbir dönemde olmadığı kadar…! Bakan Şimşek atılan adımları tek tek sıraladı
Ekonomi SGK'dan vatandaşlara müjde: Para yardımı yapılacak!
Ekonomi

SGK'dan vatandaşlara müjde: Para yardımı yapılacak!

Yeniakit Publisher
2024-09-05 16:34:00 - 2024-09-05 16:39:32
SGK'dan vatandaşlara müjde: Para yardımı yapılacak!

SGK, gerekli şartları sağlayan vatandaşlara para yardımı yapılacağını açıkladı. Ayrıca SGK başvuruların nereden yapılacağını da paylaştı.

SGK, açıkladığı para yardımı ile vatandaşa can suyu olacak. Dul ve yetim maaşı ödemesi sona eren kişilere verilecek yardım tam 112 bin 248 TL olacak. Evlilik ikramiyesi olarak adlandırılan bu yardımı almak için erekli belgeler ve başvuru şartları belli oldu. SGK yardım parası dul ve yetim aylığı almakta iken evlenmeleri nedeniyle aylıkları kesilen eş, kız yetim ve anaya bir defaya mahsus olmak üzere verilecek.

Dul ve yetim maaşı alanlara müjde geldi. SGK tarafından bir defaya mahsus tam 112 bin 248 TL ödeme yapılacak.

Yardım, evlenme nedeniyle dul ve yetim maaşı ödemesi sona eren kişilere verilecek. Bu ödeme, dul ve yetim maaşının bir yıllık maaş tutarına eşdeğer yani 12 katı olacak.

Evleneceklere ilaç gibi gelecek bu SGK ödemesi için başvuru yapmak isteyen hak sahibi kız çocuklarının Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile başvuru yapması ve evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle birlikte evlenme cüzdanının bir örneğinin de SGK’ye verilmesi gerekiyor.

Dul ve yetim aylığı alıp evlenecekler dikkat
Dul ve yetim aylığı almakta iken evlenmeleri nedeniyle aylıkları kesilen eş, kız yetim ve anaya bir defaya mahsus olmak üzere aylıkların 12 katı tutarında verilecek evlenme ikramiyesi 3,3 milyon ölüm aylığı alan vatandaşların müracaat etmeleri durumunda SGK tarafından hesaplara yatırılacak.

Evlenme ikramiyesi alanların 12 ay içerisinde boşanmaları durumunda tekrar aylığa hak kazananlara ödenmiş bulunan evlilik ikramiyesinin on iki aydan eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylıkları ödenmeyecek.

Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emeklilikte son yedi yıl kuralı var
Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emeklilikte son yedi yıl kuralı var

Ekonomi

Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emeklilikte son yedi yıl kuralı var

Siz de yorumlarda sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emeklilik için ödenmesi gereken prim neye göre belirlenir
Siz de yorumlarda sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emeklilik için ödenmesi gereken prim neye göre belirlenir

Ekonomi

Siz de yorumlarda sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emeklilik için ödenmesi gereken prim neye göre belirlenir

SGK'dan vatandaşlara IBAN numaralı SMS'lere dikkat edilmesi konusunda uyarı!
SGK'dan vatandaşlara IBAN numaralı SMS'lere dikkat edilmesi konusunda uyarı!

Gündem

SGK'dan vatandaşlara IBAN numaralı SMS'lere dikkat edilmesi konusunda uyarı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23