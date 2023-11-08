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Ekonomi SGK’dan uyarı geldi!
Ekonomi

SGK’dan uyarı geldi!

Yeniakit Publisher
2023-11-08 17:14:00 -
SGK’dan uyarı geldi!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Van İl Müdürü Abidin Göksoy, kayıt dışı istihdamın hem ülkeye hem işverenlere hem de çalışanlara olumsuz yansıdığını ifade ederek, bu konuda uyarılarda bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Van İl Müdürü Abidin Göksoy, kayıt dışı istihdam noktasında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kayıt dışı çalışan işçinin emeklilik hakkının olmadığını belirten Göksoy, söz konusu kişilerin çalışamaz duruma geldiğinde malullük aylığından da yararlanamayacaklarını söyledi. Göksoy, “Kayıt dışı çalışanların hayatlarını kaybetmeleri durumunda eş ve çocuklarının ölüm aylığı hakkı bulunmayacaktır. Ayrıca kayıt dışı çalıştırmanın işverenler üzerinde de olumsuz etkileri vardır. Çünkü kayıt dışı istihdama yönelik yapılacak denetim ve tespitler sonucunda işverenlere yüksek tutarda idari para cezası uygulanabileceği gibi, iş yerlerinin yararlandıkları sigorta prim teşviklerinin de iptal edilme tehlikesi vardır” ifadelerini kullandı.

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