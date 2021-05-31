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Ekonomi SGK’dan toplu para nasıl alınır?
Ekonomi

SGK’dan toplu para nasıl alınır?

Emekli olamayan SGK’dan toplu para alabilir mi? Emekli olunca SGK’dan toplu para alınıyor mu? SGK toplu para ödemeleri vatandaş tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki SGK’dan toplu para alma şartları neler? İşte SGK’dan toplu para iadesi haberinin detayları.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 12:35:00 -
SGK’dan toplu para nasıl alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından para iadesi yapılıyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar toplu para ödemesinden yararlanabiliyor. İş hayatına başlayan herkes bir müddet çalıştıktan sonra ne zaman emekli olabileceğini araştırmaya başlıyor. Vatandaşlar SGK toplu para ödemesi hakkındaki detayları merak ediyor. Para ödemesi alabilmek amacıyla ilk olarak yazılı başvuruda bulunmak gerekiyor. Yüz binlerce kişinin yararlanabildiği destekten, toplu para alma şansı varken haberi olmayanlar para yardımından yararlanamamış oluyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından annesi veya babası vefat etmiş olan kadınlara yetim aylığı bağlanmakta. Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi şekilde çalışan kişinin kız çocuğu evlenene dek bu haktan yararlanabilmekte. Uygulamada yaş sınırı ise bulunmuyor. Yetim aylığı alırken evlenmeye karar veren kadınların yetim aylıkları kesilmekte. Kadınların evlenirken mağdur olmamaları adına aldıkları yetim maaşının 12 aylık veya 24 aylık kısmı peşin şekilde ödenmekte. Böylece kadınların evlilik giderlerinin karşılanması hedefleniyor. Çeyiz parası almak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine yazılı bir dilekçe ile başvuruda bulunmak gerekiyor.

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