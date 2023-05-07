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Gündem SGK'dan 'Ramazan Bayramı ikramiyesi' açıklaması
Gündem

SGK'dan 'Ramazan Bayramı ikramiyesi' açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-05-07 10:26:00 - 2023-05-07 10:33:52
SGK'dan 'Ramazan Bayramı ikramiyesi' açıklaması

SGK'dan Nisan ayı içerisinde emekli olanlar için bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, geçmiş Ramazan Bayramı ikramiyeleri 9 Mayıs tarihinde yatırılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu: Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir.

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