SGK'dan 'Ramazan Bayramı ikramiyesi' açıklaması
SGK'dan Nisan ayı içerisinde emekli olanlar için bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, geçmiş Ramazan Bayramı ikramiyeleri 9 Mayıs tarihinde yatırılacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumu: Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir.
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