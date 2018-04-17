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SGK'dan işverene 'eksik gün belgesi' uyarısı!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) eksik çalışmaya ilişkin bilgi ve belgelerin kurumca istenilmesi halinde ibraz edilmesinin zorunlu olduğu belirtilerek, "İlgili bilgi ve belgelerin kurumca yapılan tebligata rağmen ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerin kurumca belirlenecek usul ve esaslara uygun düzenlenmemiş olması halinde geçersiz sayılarak, kanunun 86'ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre işlem yapılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

17 Nisan 2018 Salı 22:37
SGK'dan işverene 'eksik gün belgesi' uyarısı!

SGK'dan eksik gün belgelerinin verilmesine ilişkin yapılan yazılı  açıklamada, 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 67'nci maddesiyle 5510  sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel SağlıkSigortası Kanunu'nun 86'ncı maddesinin  dördüncü ve beşinci fıkralarının değiştirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu doğrultuda maaş ödemeleri ayın 15'i ile takip eden  ayın 14'ü arasında olan işyerleri için 15 Mart -14 Nisan süresine ait 2018 yılı  mart ayına, maaş ödemeleri ayın 1'i ila 30'u  arasında olan iş yerleri için 1  Mart- 31 Mart  süresine ait 2018 yılı mart ayına ilişkin  aylık prim ve hizmet  belgesinden/muhtasar ve prim hizmet  beyannamesinden başlamak üzere, hali  hazırdaki  uygulamada olduğu gibi, eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve  hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde belirtilmesi  gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Eksik çalışmaya ilişkin belgelerin ilgili ay/aylar için düzenleneceği  ancak kuruma verilmeyeceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu belgeler Kanunun 86'ncı maddesinin ikinci fıkrasında  öngörülen süreyle işverence saklanacaktır. Eksik çalışmaya ilişkin bilgi ve  belgelerin kurumca istenilmesi halinde ibraz edilmesi ise zorunlu olacaktır.  İlgili bilgi ve belgelerin kurumca yapılan tebligata rağmen ibraz edilmemesi veya  ibraz edilen bilgi ve belgelerin kurumca belirlenecek usul ve esaslara uygun  düzenlenmemiş olması halinde geçersiz sayılarak, kanunun 86'ncı maddesinin  beşinci fıkrasına göre işlem yapılacaktır."

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 22:37
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  2. işveren
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