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Ekonomi SGK’dan emeklilik yazısı almak mümkün mü?
Ekonomi

SGK’dan emeklilik yazısı almak mümkün mü?

Merak edilen SGK’dan emeklilik yazısı almak mümkün mü? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 15:51:00 -
SGK’dan emeklilik yazısı almak mümkün mü?

Soru: Ben 1998 yılında memuriyetten 65 yaş üzerinden emekli oldum. Şu an 81 yaşındayım. Bana kaç yıl üzerinden emekli maaşı bağlandığını öğrenmek istiyorum. Bunu nereden temin edebilirim? A.Kadir G.

Cevap: Memurlara emekli maaşı bağlanması için en az 15 yıl hizmetinin bulunması gerekir. Bazı hallerde on yıl hizmetle maaş bağlanması da mümkün. Ancak emeklilik bilgileri kişiye özel ve bir başkasının emeklilik bilgilerini üçüncü bir kişinin görmesi mümkün değil. Ancak adresinize en yakın SGK müdürlüğüne şahsen başvurmanız halinde veya yazılı dilekçe yazıp postaya vermeniz halinde emekli olduğunuzu gösteren belge verilir. Bu belgede kaç yıl üzerinden emekli maaşı bağlandığı yazar. Burada bir hatırlatma yapalım. Bir Emekli Sandığı Emeklisine ödenen maaş, 30 yıl hizmeti bulunan ilkokul mezunu memura ödenen maaştan az olamaz. Bu tutar ise günümüzde ek ödeme dâhil 3.275 TL’dir.

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