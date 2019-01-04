Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK’ya olan sigorta prim borçlarını yapılandırmaya ilişkin son dakika müjdesini verdi. Bakan Selçuk, SGK ve GSS sigorta prim borç yapılandırmada sürenin uzatıldığını açıkladı. Peki SGK ve GSS sigorta prim borç yapılandırma son tarihi ne zaman? SGK ve GSS sigorta prim borç yapılandırma ne zamana kadar yapılacak? İşte sigorta prim borç yapılandırma son dakika haberleri…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, borçların yapılandırılmasıyla Kanun gereği uygulanan gecikme zammı ve cezası yerine Yİ-ÜFE’ye göre güncellenen borcun peşin veya iki ayda bir taksitler halinde ödenebildiğini hatırlattı. Bakan Selçuk, yapılandırmanın bozulmasına sebep olan süresinde ödenememiş taksit/peşin ödeme tutarlarının geç ödeme zammı ile birlikte 28 Şubat’a kadar ödenebileceğini açıkladı.

Bağ-Kur'lunun GSS prim borç yapılandırılması

Bağ-Kur’lu sigortalıların hizmet sürelerini dondurarak veya yapılandırmalarını devam ettirerek, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabileceklerini belirten Bakan Selçuk, hem Bağ-Kur’lu hem de genel sağlık sigortalılarının yapılandırma kapsamına giren borçları dışında 60 günü geçmeyen prim borçlarının da bulunmaması kaydıyla, bu tarihe kadar da borcuna bakılmadan tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerini vurguladı.

Genel Sağlık Sigorta prim borçları ne zaman ödenecek?

Bakan Selçuk ayrıca 2018/Aralık ve 2019/Ocak aylarında ödenecek taksitler ile 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gereken GSS prim borçlarının da gecikme zammı ve cezası veya geç ödeme zammı uygulanmaksızın Şubat sonuna ödenebileceğini kaydetti.