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Ekonomi SGK ve Bağkurlular dikkat! Bu tarihte emekli olan yüksek maaş alacak
Ekonomi

SGK ve Bağkurlular dikkat! Bu tarihte emekli olan yüksek maaş alacak

Yeniakit Publisher
2024-09-09 16:42:00 -
SGK ve Bağkurlular dikkat! Bu tarihte emekli olan yüksek maaş alacak

SGK Uzmanı Ali Tezel, emeklilik bekleyen SSK, Bağ-Kur ve memurları ilgilendiren kritik bir uyarıda bulundu.

 

 

Emeklilik hayali kuran milyonlar için kritik uyarı geldi! SGK Uzmanı Ali Tezel, emekli olmayı düşünen SSK, Bağ-Kur ve 5510 sayılı kanuna tabi memurlara 2024’te emeklilik dilekçesi vermeleri halinde %35 daha yüksek maaş alabileceklerini açıkladı! Bu fırsat, emeklilik maaşında büyük bir artış sağlama şansı sunuyor.

Emekli Maaşında Yüzde 35’lik Fırsat!

Tezel, özellikle 2025’e bırakılan emeklilik dilekçelerinde, maaşların bu yıl içinde emekli olanlara göre ciddi oranda düşük olacağını belirtti. 2024’te emekli olanların avantajı, gelecek yıla göre %35 daha fazla maaş alabilecek olmaları. Uzman, emeklilik için bu yıl başvuru yapacakların ekonomik olarak kazançlı çıkacağını vurguladı.

2024’te Emekli Olan Kazanıyor!

Ali Tezel’in açıklamaları emeklilik sistemine dair önemli ipuçları veriyor. Özellikle SSK ve Bağ-Kur’lular için kritik olan bu detay, emekli maaşını artırmanın altın anahtarını sunuyor. Emekli olmayı planlayanlar, 2024’te dilekçe vererek büyük bir fark yaratabilirler!

Orta Vadeli Program (OVP) ve Emeklilikte Büyük Yenilikler!

Yeni yayımlanan Orta Vadeli Program ile emeklilik sistemine yenilikler geliyor. Bu programla birlikte prim gün sayısı ve daha uzun çalışma süresi gibi kriterler daha fazla önem kazanacak. Düşük prim ödeyenlerin bile yüksek emekli maaşı alma fırsatı doğacak! Üstelik ikinci emeklilik fırsatı sağlayacak tamamlayıcı emeklilik sisteminin de kapıları açılıyor.

2024 yılı emeklilik için altın fırsat olabilir! Bu fırsatı kaçıran %35 daha az maaş alabilir!

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