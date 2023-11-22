SGK ve anlaşmalı kurumlarda yeni uygulama! Yılların sorunu tarih oluyor

2000'li yılların başında sahte kimliklerle yapılan işlemlerin önlenmesi için TÜBİTAK ile başlatılan sağlık kartı projesi, daha sonrasında yeni vatandaşlık kimlik kartları olarak Nüfus Vatandaşlık İşleri tarafından devam ettirilmişti. Bu sayede parmak izi içeren çipli kimlik kartlarıyla sadece SGK'da değil, tüm kurumlarda sahtecilik işlemlerinin önlenmesi hedeflendi.

Sahte kimlikle alınan sağlık hizmetleri önlenebilecek

SGK'da sahte kimlikle alınan sağlık hizmetleri, ilaçlar ve çıkarılan raporlar, bu yeni uygulama sayesinde önlenebilecek. Üstelik eskiden kullanılan sistemler gibi SGK veri merkezinde vatandaş biyometrik verileri depolanmayacak. KVKK'nın da desteklediği bu yeni uygulama sayesinde SGK anlaşmalı kurumlarda güvenle hizmet alınabilecek.

KVK uyumlu yeni çipli kimlik kartlarıyla kart sahibinin parmak izi çip ile eşleştirilebiliyor. Bu sayede çipli kimliğin sahte olup olmadığının yanı sıra kart sahibi vatandaşın fiziken hizmet noktasında bulunduğu ispat ediliyor. Parmak izi kimlik doğrulama 15-30 saniye gibi kısa bir sürede tamamlanıyor. Parmak izi TSE onaylı ve NVİ denetimindeki cihazlarla doğrulanıyor. Cihaz üzerinde kişisel veri ve parmak izi tutulmadığı gibi, cihaz dışına çıkarılmıyor.

“Uygulamanın pek çok kurumda kullanılması bekleniyor”

Konuyla ilgili açıklama yapan EGA iştiraki olan biOnay'ın Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, “2020 yılının sonunda İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliğiyle ilk olarak Ziraat Bankası ve Tapu Müdürlüklerinde kullanımına başlanan çipli kimlik kartı ile parmak izi doğrulama uygulaması, daha sonra noterler, İş Bankası, Halkbank ile bazı belediyeler, sınav merkezleri ve ziyaretçi kabul noktalarında kullanılmaya başlandı. Önümüzdeki süreçte ÖSYM, Milli Eğitim, kolluk kuvvetleri gibi pek çok kurumda kullanılması beklenen bu uygulamanın SGK'daki sahte kimlikten yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırması ve kayıp kaçakların önlenmesi bekleniyor” dedi.

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