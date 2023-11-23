SGK tabloyu paylaştı! Bu hastalıkları geçirenler direkt emekli maaşı alacak

Sigortalı olarak çalışanlar çeşitli sağlık sorunları nedeniyle erken emeklilik hakkı kazanabiliyor. Bu kapsamda sağlık durumu bozulan veya rapor alan bireyler için erken emeklilik fırsatları oldukça büyük önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Mevzuatı bu ihtiyaca cevap vermek üzere özel düzenlemeler içeriyor.

MALULEN EMEKLİ OLUNABİLECEK HASTALIKLAR

Malulen emeklilik her türlü hastalık durumu için geçerli değildir. Bu tür emeklilik için bazı özel sağlık durumları gereklidir. İşte malulen emekli olunabilecek bazı hastalıklar:

Kanser

Epilepsi

Parkinson hastalığı

Beyin tümörleri

Behçet hastalığı

Organ nakli (kemik iliği hariç)

AIDS

Tüberküloz

Siroz

Zeka geriliği

Şizofreni

Bipolar bozukluk

Multipl skleroz (MS)

Serebral palsi

Felç

Uzuv kayıpları

Demans

Görme kaybı

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Bu hastalıkların varlığında, iş gücü kaybının %60 ve üzeri olduğu tespit edilirse, kişi malulen emeklilik hakkı kazanabilir.

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Malulen emeklilik hakkının kazanılması için yasal bazı şartlar bulunmaktadır:

Sigortalı Çalışma Süresi: Çalışanların en az 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olmaları gerekmektedir.

Prim Ödeme Gün Sayısı: Sigortalı kişinin 1800 günlük prim ödemesi gerçekleştirmiş olması şarttır.

Malullük Durumunun Zamanlaması: Malullük durumu, sigortalı işe giriş tarihinden sonra meydana gelmelidir.

Maluliyet Raporu: Çalışanın maluliyet durumu, resmi sağlık kuruluşlarından alınan maluliyet raporu ile belgelenmelidir.

Güç Kaybı Oranı: Maluliyet raporu ile emeklilik başvurusu yapabilmek için en az %60 oranında bir güç kaybının bulunması gerekmektedir.