SGK tabloyu paylaştı! Bu hastalıkları geçirenler direkt emekli maaşı alacak
Sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar çeşitli nedenlerle malul duruma geldiklerinde emekli olma imkanına sahip oluyor. Sosyal güvenlik mevzuatı altında sağlık sorunları nedeniyle erken emekli olabilme imkanları genellikle malulen emeklilik ve engelli hakkıyla emeklilik olarak iki ana kategoriye ayrılıyor. Ancak her iki kategori arasında önemli farklar bulunuyor. Bu hastalıkları geçirenler daha erken bir sürede maaş almaya başlıyor. Bu mesleklerin listesi ise ayrı bir merak konusu oluyor.
Sigortalı olarak çalışanlar çeşitli sağlık sorunları nedeniyle erken emeklilik hakkı kazanabiliyor. Bu kapsamda sağlık durumu bozulan veya rapor alan bireyler için erken emeklilik fırsatları oldukça büyük önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Mevzuatı bu ihtiyaca cevap vermek üzere özel düzenlemeler içeriyor.
MALULEN EMEKLİ OLUNABİLECEK HASTALIKLAR
Malulen emeklilik her türlü hastalık durumu için geçerli değildir. Bu tür emeklilik için bazı özel sağlık durumları gereklidir. İşte malulen emekli olunabilecek bazı hastalıklar:
Kanser
Epilepsi
Parkinson hastalığı
Beyin tümörleri
Behçet hastalığı
Organ nakli (kemik iliği hariç)
AIDS
Tüberküloz
Siroz
Zeka geriliği
Şizofreni
Bipolar bozukluk
Multipl skleroz (MS)
Serebral palsi
Felç
Uzuv kayıpları
Demans
Görme kaybı
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Bu hastalıkların varlığında, iş gücü kaybının %60 ve üzeri olduğu tespit edilirse, kişi malulen emeklilik hakkı kazanabilir.
MALULEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
Malulen emeklilik hakkının kazanılması için yasal bazı şartlar bulunmaktadır:
Sigortalı Çalışma Süresi: Çalışanların en az 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olmaları gerekmektedir.
Prim Ödeme Gün Sayısı: Sigortalı kişinin 1800 günlük prim ödemesi gerçekleştirmiş olması şarttır.
Malullük Durumunun Zamanlaması: Malullük durumu, sigortalı işe giriş tarihinden sonra meydana gelmelidir.
Maluliyet Raporu: Çalışanın maluliyet durumu, resmi sağlık kuruluşlarından alınan maluliyet raporu ile belgelenmelidir.
Güç Kaybı Oranı: Maluliyet raporu ile emeklilik başvurusu yapabilmek için en az %60 oranında bir güç kaybının bulunması gerekmektedir.
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