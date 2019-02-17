SGK primi oranları düşürülsün
TESK Genel Başkanı Palandöken, kısa vadede işsizlik oranının azalması için SGK primi oranlarının düşürülmesi gerektiğini belirtti.17 Şubat 2019 Pazar 09:22
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kısa vadede işsizlik oranının azalması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi oranlarının düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Prim indiriminin olumlu sonuç vereceğini kaydeden Palandöken, “Bu adımla istihdam artırılacaktır” dedi. Palandöken, ayrıca yüksek teknolojinin yanı sıra istihdama dayalı büyüme modellerinin de desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.
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