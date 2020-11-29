SGK primi öde | İşveren çalışanı için düzenli olarak prim ödemek durumundadır. Bu işlemi e devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilmekte. Ayrıca SGK borcu bulunanlar için Resmi Gazete’de borç yapılandırmasıyla ilgili yeni karar yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Peki, SGK borcu nasıl ne zaman yapılandırılabilir?

SGK primi nedir?

SGK primi, çalışanların işverenleri tarafından ödenmesi gereken ve çalışanların sağlık hizmetlerinden faydalanması ve gerekli şartlar sağlandığında emekli olmasını sağlayan bir sistemdir

SGK prim borcu e-Devlet üzerinden nasıl ödenir?

Günümüzde pek çok işlem online olarak yapılabiliyor. SGK ödemeleri de kredi kartı ya da banka kartı kullanılarak internet üzerinden kolaylıkla ödenebiliyor. Zaman tasarrufu sağlayan bu uygulama milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor. E devlet sistemine TC kimlik kartı ve şifrenizle giriş yaparak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

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SGK prim borcu nasıl yapılandırılır?

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun kapsamında; gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılıyor.

Vergi borçlarınızı vergi dairelerinden ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapabilirsiniz. Borç yapılandırmayla borçlarınızı 18 taksit şeklinde ödeyebilirsiniz. Azami taksit süresi 18 eşit taksit olarak belirlenmiş olmakla birlikte 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunuyor. Ayrıca taksitler iki ayda bir ödenebilecek.

Borç yapılandırma işlemlerinizi 31 Aralık 2020’ye kadar yapabilirsiniz. Borçlarını peşin ödeyecek olanlara yüzde 90 oranında indirim yapılıyor.

İnteraktif Vergi Dairesi web sitesine TC kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle giriş yapıp yapılandırma işleminizi yapabilirsiniz.

İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaptığınızda sol kısımda menü bulunuyor. Menünün en alt kısmında ‘Yapılandırma İşlemleri' ifadesi yer alıyor bu seçeneği tıklayınız. Ardından '7256 Başvuru Formu' ifadesine tıklayın. Karşınızda borçlarınız listelenecek. Bu ekrandan borçlarınızı seçerek yapılandırma işlemini tamamlayabilirsiniz.

BORÇ YAPILANDIRMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ