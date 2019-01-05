SGK prim borçlarında son ödeme tarihi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7143 sayılı Kanuna göre SGK’ye olan sigorta prim borçlarını yapılandıran ancak süresinde ödeme yapmadığı için yapılandırması bozulanların haklarının, 28 Şubat’a kadar ödeme yapmaları halinde devam edeceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, borçların yapılandırılmasıyla Kanun gereği uygulanan gecikme zammı ve cezası yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenen borcun peşin veya iki ayda bir taksitler halinde ödenebildiğini hatırlattı. Selçuk, yapılandırmanın bozulmasına sebep olan süresinde ödenememiş taksit/peşin ödeme tutarlarının geç ödeme zammı ile birlikte 28 Şubat’a kadar ödenebileceğini açıkladı.

Selçuk, 2018 yılının Aralık ve 2019 yılının Ocak aylarında ödenecek taksitler ile 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gereken Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının da gecikme zammı ve cezası veya geç ödeme zammı uygulanmaksızın şubat sonuna kadar ödenebileceğini aktardı.