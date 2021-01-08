SGK ile kamu bankalarından sigortalılara yönelik iş birliği

İmza törenine SGK Başkanı İsmail Yılmaz ile Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay katıldı. Törende konuşan İsmail Yılmaz, 17 Kasım 2020’de yürürlüğe giren kanunla SGK alacakları için de yapılandırma imkânı getirildiğini hatırlattı. Yılmaz, 30 Aralık 2020’de yapılandırma için son başvuru tarihinin 1 Şubat’a ertelendiğini anımsattı. Gerek taksit gerek peşin ödeme avantajlarıyla iş verenlere ve sigortalılara tüm kolaylıkların sunulduğunu vurgulayan Yılmaz, “Birikmiş prim borçları yapılandırılıyor. Öbür taraftan eski tabirle Bağ-Kur’lu sigortalılara daha önce prim ödenmediği için durdurulan sürelerini ihya imkânı veriliyor” dedi. Yılmaz, üç kamu bankasıyla önemli bir iş birliği protokolü imzaladıklarını belirtti. Yılmaz, “Protokolle yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisiyle emeklilik olanağı sunulacaktır. Sigortalılarımız, yapılandırılan prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 31 Mart’a kadar aylık 1.60 vade oranı ve 36 ay süreyle kredi kullanabileceklerdir” ifadelerini kullandı.