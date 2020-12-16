SGK grip aşısını karşılıyor mu?

Koronavirüs salgını sürecinde 65 yaş ve üstü kişilerle yaşlı bakımevinde kalan bireyler, gebeliğin 13. haftasından doğuma kadar olan süre zarfında hamilelerin, astım dahil olmak üzere kronik pulmoner veya kardiyovasküler sistem rahatsızlığı bulunan kişilerin, ronik renal disfonksiyonu, 6 ay ila 18 yaş arasında asetik salisilik asit tedavisi almakta olan çocukların; durumlarını sağlık raporuyla göstermeleri suretiyle grip aşısı bedeli yılda bir defa SGK tarafından karşılanmaktadır.

Grip aşısı ne zaman olunur?

Söz konusu durumların dışında SGK grip aşısını karşılamaz. Sigortalı çalışan veya emeklide, söz konusu tedavi veya rahatsızlıklar bulunmuyorsa grip aşıları sigorta kapsamı dışında tutulmaktadır. Grip aşıları, aşı sezonu olarak da bildiğimiz dönemlerde tam bir yıl dolmadan yapılabilir. Grip aşısı sezonu; Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarında olduğunda eğer bir kişi geçtiğimiz yıl aralık ayında aşı olduysa, bu yılın Eylül ayında da ücretsiz olarak aşı olabilmektedir.

Grip aşısı SGK süre sınırı ne kadar?

Salgın sürecinde grip aşısının, söz konusu risk grubunda yer alanların yılda en az bir defa yaptırması faydalı görülür. Tıbbi açıdansa grip aşısı yaptırmanın gerekliliği ön görülmemektedir. Grip aşıları yılda bir defa yapıldığında uzmanlar tarafından gerekli görülür. Ancak ilkbahar döneminde grip görüldüğünden grip aşısı olmak isteyenlere önerilir.