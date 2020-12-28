SGK emeklisi ne kadar zam alacak?
SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak ayında gelen zamlarla birlikte maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. SGK emeklisi ne kadar zam alacak? İşte ayrıntılar...
Milyonlarca emekli ocakta yapılacak zam miktarını merak ediyor. Tüm emeklilerin maaşları 2021'de yükselecek. Bu kapsamda 2021 yılı için uygulanacak zam oranları yakından takip edilmekte. Peki, SGK emeklisi ne kadar zam alacak?
SGK emeklisi ne kadar zam alacak?
Memur ve memur emeklileri bugünkü enflasyon rakamları baz alındığında yüzde 4'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 3,02'lik enflasyon zammı alacak.
SSK VE BAĞ-KUR emeklisine yüzde 7 zam
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ocak ayında yüzde 7 zam imkanı doğdu.
Zam oranında kesin rakam aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.