SGK emekli maaşı ne kadar arttı? SGK, Bağkur, tarım emeklisi ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklanan enflasyon rakamları sonrası Kabine toplantısını gerçekleştirdi. Erdoğan Kabine toplantısı sonra milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam oranlarını ve yeni memur ve emekli maaşlarını açıkladı. Milyonlarca memur ve emeklinin(SSK-Bağ-Kur) beklediği maaş zam oranı belli oldu. TÜİK aralıkta yıllık enflasyonu yüzde 36,08, aylık enflasyonu yüzde 13,58 olarak açıkladı. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,47 zam yapılacaktı. Konuyla ilgili kesin oranı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrasındaki açıklaması ile netleştirdi.

Memur maaşları ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşlarına ilişkin olarak “Memura yüzde 30 buçuk zam yapıldı. Memurların maaşında toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Memurların toplu sözleşme zammını da yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Emeklilerimizin maaşında ise enflasyon oranı kadar artış zaten yapılacak. Bunun yanında artık en düşük emekli maaşoı 2 bin 500 TL olacak.

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin zammı ne olacak?

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, 2021’in son 6 aylık enflasyon rakamını yüzde 25.47 olarak açıkladı. Buna göre emekliler de yeni senede maaşlarını yüzde 25.47 zamlı alacak.

En düşük emekli aylığıı ne kadar oldu?

Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile en düşük emekli aylığı 2.500 liraya yükseltiliyor.

2.500 liralık emekli aylığından kimler yararlanacak?

En düşük emekli aylığının 2.500 liraya yükseltilmesi SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerini ilgilendiriyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenlemeler ile en düşük emekli aylığı 1.500 liraya yükseltilmişti. Şimdi yapılacak bir düzenleme ile bu rakam 2.500 liraya çıkartılacak.