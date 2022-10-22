SGK eğitim yardımı ödemeleri başladı

Şehit çocukları harp, vazife malullerinin kendileri ve çocukları için 2022-2023 eğitim yardım ödemeleri başladı. Açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptı. Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilköğretim için 5 bin lira, ortaöğretim için 7 bin 500 lira, yükseköğretim için 10 bin lira eğitim ve öğretim yardımı ödeneceğini söyledi.