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Ekonomi SGK eğitim yardımı ödemeleri başladı
Ekonomi

SGK eğitim yardımı ödemeleri başladı

Şehit çocukları harp, vazife malullerinin kendileri ve çocukları için 2022-2023 eğitim yardım ödemeleri başladı. Açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptı. Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilköğretim için 5 bin lira, ortaöğretim için 7 bin 500 lira, yükseköğretim için 10 bin lira eğitim ve öğretim yardımı ödeneceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 13:56:00 - 2022-10-22 14:00:50
SGK eğitim yardımı ödemeleri başladı

SGK'dan yapılan duyuru ile yardım ödemelerinin başlanıldığı belirtildi.

Öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere, başvuru şartı da yok. Sosyal güvenlik kurumu tarafından başvurusuz ödeme yapılacak. 19 bin 451 öğrenciye toplam 136 milyon lira eğitim ve öğretim yardımı yapılacak. Öğrenim seviyeleri tespit edilemeyenlere ise yardımlar eğitim öğretim yılı içerisinde başvurmaları halinde ödenecek. Yardım tutarı internet üzerinden öğrenilebiliyor. Ödemeler 4/A ve 4/B statüsünden aylık alan hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak. Diğer statüdekiler ise, Ziraat Bankası, PTT şubeleri ve belirlenen bazı bankalardan yardımları alabilecekler.

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