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Ekonomi SGK borç yapılandırma taksit ödeme süresi uzatıldı mı? SGK borcu yapılandırma son ödeme tarihi ne zaman?
Ekonomi

SGK borç yapılandırma taksit ödeme süresi uzatıldı mı? SGK borcu yapılandırma son ödeme tarihi ne zaman?

SGK borcu olup da borç yapılandırmada bulunamayanlar için kurumdan önemli bir fırsat daha geldi. Yapılandırmada ilk taksit ödemesi için son ödeme tarihini kaçıranların geç ödeme zammı yatırmaları durumuna, SGK borç yapılandırmanın bozulmayacağı açıklanırken, yapılandırma avantajlarından da yararlanılmaya devam edileceği duyuldu. Peki SGK borç yapılandırma süresi uzatıldı mı? SGK borcu yapılandırma son ödeme tarihi ne zaman? SGK borç yapılandırma ilk taksiti ödeyemeyenin yapılandırması bozulmayacak mı? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 10:05:00 - 2021-04-23 10:05:43
SGK borç yapılandırma taksit ödeme süresi uzatıldı mı? SGK borcu yapılandırma son ödeme tarihi ne zaman?

SGK borç yapılandırmasını belirtilen zamanda yapamayanlar için çağrı yaptı. SGK’nın sosyal medya hesabından konu ile ilgili olarak “Borçlarını peşin ödeme seçeneğiyle yapılandıran ve son ödeme tarihini kaçıran vatandaşlarımız 30 Nisan’a kadar geç ödeme zammı ile birlikte peşin ödeme yapmanız halinde, yapılandırmanız bozulmaz ve yapılandırma avantajından yararlanmaya devam edebilirsiniz.” mesajını yayınlandı.

İlk taksiti ödeyemeyenin yapılandırması bozulmayacak mı?

Yapılandırmanın şartlarından biri ilk iki taksiti eksiksiz ve zamanında ödenmesi gerektiğiydi. Yapılan açıklamaya göre yine SGK yapılandırması yapan ve ilk taksitini ödeyemeyen mükellefler de yapılandırması bozulmadan tekrar ödemelerine devam edebilecek.

SGK borcunun tamamı ödenirse gecikme zammı silinir mi?

İkinci taksit yerine borcunun tamamını ödeyenin gecikme zammının yarısı silinecek. SGK borcunu yapılandıran mükellefler ikinci taksitlerini nisan ayı sonunda ödemeye hazırlanıyordu. Bu mükellefler ikinci taksit sırasında tüm borçlarını nakit öderlerse, borçlarının gecikme zammının yarısından muaf olabilecekler. Yapılandırmada ilk taksit ödemesi 1 Mart pazartesi sona ermişti.

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