SGK borç yapılandırma internetten nasıl yapılır? SGK prim borç yapılandırma başvuru

SGK prim yapılandırma 2020 başvurusu. SGK prim borcu yapılandırma hesaplama! SGK prim borcu yapılandırma nasıl yapılır? soruları binlerce vatandaş tarafından sorgulanmakta. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işverenlerin başvurularını e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabilecekleri gibi, elden ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine de yapabileceklerini bildirdi.

SGK prim borcu kartla nasıl ödenir?

Genel sağlık sigortası borcu bulunanların 30 Nisan 2021 tarihine kadar ana para borçlarının tamamını ödemesi halinde faizlerinin tamamen silineceğini söyleyen Bakan Selçuk, “Ayrıca, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlarımız borcunu ödeyemeyecek durumda ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırır ve geliri asgari ücretin 1/3’ünden az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve tüm primleri devlet tarafından karşılanacak” dedi.

SGK borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılacak?

Başta Bağ-Kur sigortalıları olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşlarımızın yapılandırma müracaatlarını e-devlet üzerinden alabileceğiz. Bu ve primini kendi ödeyen diğer sigortalılarımızın sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden ya da posta yoluyla yapılandırma başvurusunda bulunmaları da yeterli olacak. Ayrıca genel sağlık sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak SGK tarafından yapılandırılacaktır.

E-Devlet vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB),7256 Sayılı Kanunda belirtilen vergi borçlarının yapılandırılması için 31 Aralık'a kadar başvuru yapılması gerektiğini bildirdi. Vergi borcu yapılandırması yapabilmek için e-Devlet şifresi gerekiyor. E-Devlet şifresi ve TC kimlik numaranızla İnteraktif Vergi Dairesine bağlanarak vergi borcu yapılandırma başvurusunda bulunabilirsiniz.

SGK prim yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor?

SGK prim borcu ödemeleri ne zaman başlıyor araştıran vatandaşlar, Resmi Gazete'de 17 Kasım 2020 tarihinde kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte başvuru yapabilecekler. İlk taksit ödemeleri Ocak-Şubat aylarında başlayacak. Maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Yani 36 ayda borçlar kapatılabilecek.

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