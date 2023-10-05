SGK, bin 392 sözleşmeli personel alımı yapacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, SGK'nın bin 392 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan SGK’ye bin 392 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Işıkhan, “Sosyal Güvenlik Kurumumuza, bin 231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam bin 392 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz. Başvuru tarihleri 5-11 Ekim 2023. ÇSGB ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Ekonomi
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