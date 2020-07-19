Sezonun son derbisi Beşiktaş-Fenerbahçe arasında!

Süper Lig'in 33. haftasında bu sezonun son derbisi olan maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligdeki son iki maçında Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlı ekip, ligde kalan 2 haftada 6 puan alarak sezonu üçüncü sırada tamamlamayı hedefliyor.

Beşiktaş, ligde 56 puanla 3. sıradaki Demir Grup Sivasspor'un 1 puan arkasında 4. basamakta yer alıyor. Ligde iki haftadır galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe ise 50 puanla 7. sırada bulunuyor.

Derbiyi Halil Umut Meler yönetecek

Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Atiba Hutchinson ve Burak Yılmaz forma giyecek

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olduğu için BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek. Deneyimli futbolcunun yanı sıra sakatlığı geçen ve takımla idmanlara çıkmaya başlayan Burak Yılmaz'ın da derbide forma giymesi bekleniyor.

Beşiktaş, derbi maça Georges Kevin N'Koudou'dan yoksun çıkacak. Siyah-beyazlılarda Jeremain Lens, Muhammed Elneny, Caner Erkin ve Domagoj Vida, Fenerbahçe karşısında görev yapıp kart görmeleri durumunda ligin son haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de 4 eksik var

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Tolgay Arslan, Luiz Gustavo ve Mevlüt Erdinç forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Jailson, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci, Beşiktaş derbisinde forma giyip sarı kart görmeleri durumunda son hafta Çaykur Rizespor karşısında cezalı olacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Boyd, Burak

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Ferdi, Ömer Faruk, Deniz, Vedat Muriç