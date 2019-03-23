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Sezonun son balıkları yerini kültür balıklarına bırakıyor

Bol bir balık sezonu geçiren Samsun’da sezonun son balıkları tezgahtaki yerlerini kültür balıklarına bırakmaya başladı.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:10
Sezonun son balıkları yerini kültür balıklarına bırakıyor

Bol bir balık sezonu geçiren Samsun’da sezonun son balıkları tezgahtaki yerlerini kültür balıklarına bırakmaya başladı.


1 Eylül’de başlayan av sezonundan itibaren balıkçıların yüzünü güldüren Karadeniz’de balık sezonu 15 Nisan’da kapanacak. 3,5 ay boyunca adeta balık fışkıran Karadeniz’de havaların soğumasıyla birlikte balık bolluğu azaldı. Balık fiyatlarının artmasına rağmen vatandaşların balığa olan ilgisi azalmadı. Hamsi ve palamut başka denizlere doğru göç ederken, tezgahlarda ise mevsim balıklarından mezgit, barbun ve istavrit kaldı. Samsunlu balıkçılar, vatandaşların kültür balıklarına daha çok ilgi gösterdiğini söyledi.


Vatandaşların en çok levreğe ilgi gösterdiğini ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, "Sezonun sonu gelmesine rağmen işlerimiz güzel gidiyor. Bu sezon çok güzel balıklar çıktı. Palamut, mezgit, barbun, istavrit gibi balıklar oldukça bol çıktı. Sezonun kapanmasına az bir süre kaldı. Şu anda mevsim balığı olarak mezgit, istavrit ve barbun satıyoruz. Tezgahın çoğunu ise levrek, somon, alabalık ve çupra gibi kültür balıkları süslüyor. Vatandaşlar en çok levreğe rağbet ediyor. Sezon kapanınca mezgit, istavrit ve barbun gibi balıklar satamayacağız. Mezgidin kilosu 7, istavrit ve barbunun kilosu ise 15 liraya çıktı. Stok yapmak isteyen vatandaşlar birkaç hafta önce yapsa daha ucuza balık alabilirlerdi ama şu anda da imkanı yetenler sezonun son balıklarını dondurucularında saklayabilirler" dedi.


Balık fiyatları hakkında bilgi veren İsmet Akpınar, "Vatandaşlar bir süredir kültür balıklarına ilgi gösteriyor. Onlar da sezonun sona geldiğinin farkında. Tezgahlarımızda mevsim balıklarından mezgit, barbun ve istavrit gibi balıklar var ama kültür balıkları daha çok ilgi görüyor. Sezon kapanınca kültür balıklarının fiyatının düşeceğini umuyorum. Şu anda balıkların kilo fiyatları sazan 15, somon 25, alabalık 20, çupra 25, levrek 25, tirsi 15, istavrit 15, barbun 15, mezgit 7, kalkan 100 ve kefal 10 liradan satılıyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:10
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