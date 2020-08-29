Sezon hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar umutlu bekleyişe geçti

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da gırgır ve trol balıkçıları, yeni av sezonu için umutlu.

Teknelerinin bakımı ve ağların tamirini yaparak hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, palamut, lüfer, hamsi ve istavrit için ağlarını sulara bırakacakları 1 Eylül'ü bekliyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki balık görünümünün iyi olduğunu söyledi.

Balıkçıların sabırsızlıkla 1 Eylül'ü beklediklerini belirten Karakaş, "Bu sezon çok umutluyuz. Palamut, hamsi, istavrit ve lüfer balıklarının iyi olacağını düşünüyoruz. Lüfer avcılığı da başlamış durumda. Parça parça lüfer gelmeye başladı. Çok iyi bir görüntü var. Hazırlıklarımızı yaptık. Hayırlısıyla 31 Ağustos gecesi saat 12.00'den itibaren denize açılmaya başlayacağız. Balıkçılarda umutlu bir bekleyiş var." diye konuştu.



