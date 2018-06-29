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Sezon açan Fenerbahçe'de Volkan Demirel depremi

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Volkan Demirel, henüz anlaşma sağlanamadığı için sezon başı kampına katılmadı.

29 Haziran 2018 Cuma 17:24
Sezon açan Fenerbahçe'de Volkan Demirel depremi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu nezaretindeki idmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Sarı lacivertli ekip izinli olan 6 futbolcu haricinde tam kadro çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Phillip Cocu, idman öncesinde basın mensuplarının yanına gelerek, ''Hepinize iyi bir sezon diliyorum. Çok sık görüşeceğiz. Umarım birlikte iyi bir şekilde çalışırız. Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçirmek için her şeyi yapacağız'' dedi.

Sarı-lacivertliler idmana kondisyon ağırlıklı çalışma ile başladı. İdmanda milli takımlarda olduğu için izinli olan Nabil Dirar, Carlos Kameni, Roman Neustadter, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı ve Hasan Ali Kaldırım yer almadı. Bu 6 futbolcunun 3 Temmuz Salı günü takıma dahil olacağı bildirildi.

VOLKAN DEMİREL 16 YIL SONRA...

Fenerbahçe’ye 2002-2003 sezonunda transfer olan ve 16 yıldır formayı giyen Volkan Demirel yıllar sonra sezon başı kampına katılmadı.

Sözleşmesi sona eren Volkan Demirel ile henüz anlaşma sağlanamadığı için tecrübeli file bekçisi çalışmalara katılmadı.

 Öte yandan Sportif Direktör Damien Comolli de idmanda yer alarak takımı yakından takip etti. 

 FENERBAHÇE'DE 2 YURT DIŞI KAMPI
 
Bu sezon Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde gitmeyecek olan sarı-lacivertliler, 2 yurt dışı kampı gerçekleştirecek.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 17:24
  1. Düzce
  2. Fenerbahçe
  3. Volkan Demirel

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