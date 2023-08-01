Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD'de flaş karar!
'Kara para aklamak' suçlamasıyla Avusturya'da yakalandıktan sonra ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz tahliye edildi.
ABD’de 'sahtecilik' suçundan tutuklanan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, yargılandığı davada geçen hafta görülen duruşmada tahliye edildi.
Türkiye’de 'kara para aklamak' iddiasıyla aranırken yurt dışına kaçan Korkmaz, Avusturya’da yakalanıp ABD’ye iade edilmişti.
Recep Canpolat, ABD Utah Eyaletinde tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz tahliye edildiğini aktardı. Canpolat, "Kara para aklama suçlaması düştü. 30 Ekim’de hakim karşısına çıkacak SBK, savcılığa yanlış beyan vermekten yargılanacak. An itibariyle Washington’ta olan Sezgin Baran Korkmaz, gittiği yerleri savcılığa bilgi vermek şartıyla, mahkemenin belirlediği 5 eyaletten birinde ikamet edecek" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Sözcü yazarı Uğur Dündar, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: Sezgin Baran Korkmaz tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Ekim ayında kara para aklama suçlamasıyla jüri önüne çıkacak!..
Kaynak: Gazete Duvar
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