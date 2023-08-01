  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li belediyede büyük grev! İzmir'de trafik durma noktasına geldi

Hava atmak için yaptıklarına bakın! Sosyete mahallesinde israfın böylesi

Sıfır araç alacaklar aman dikkat: Araç alımında herkes şokta! Yeni zam sonrası bile bayilere yeni araç geliyor

Başına gelenleri tek tek anlattı! Tokatçı'nın gerçek versiyonu çıktı

Necmettin Batırel tarih verdi! Aldanmayın eylül ayından itibaren geliyor

Nokia’dan bile beter! Alman devine kara haber

Fondaş medyadan organize alçaklık

AR-GE'ye o tarihte Türkiye tam 53,8 milyar lira böyle harcadı! Flaş açıklama yayımlandı: Önemli rol üstlendi! İşte açıklaması

Yeni liste yayınlandı! Tarım Kredi’de müthiş indirimler

MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması! 11 belediye mutlaka el değiştirmeli
Gündem Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD'de flaş karar!
Gündem

Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD'de flaş karar!

Yeniakit Publisher
2023-08-01 17:14:00 - 2023-08-01 17:21:29
Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD'de flaş karar!

'Kara para aklamak' suçlamasıyla Avusturya'da yakalandıktan sonra ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz tahliye edildi.

ABD’de 'sahtecilik' suçundan tutuklanan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, yargılandığı davada geçen hafta görülen duruşmada tahliye edildi.

Türkiye’de 'kara para aklamak' iddiasıyla aranırken yurt dışına kaçan Korkmaz, Avusturya’da yakalanıp ABD’ye iade edilmişti.

Recep Canpolat, ABD Utah Eyaletinde tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz tahliye edildiğini aktardı. Canpolat, "Kara para aklama suçlaması düştü. 30 Ekim’de hakim karşısına çıkacak SBK, savcılığa yanlış beyan vermekten yargılanacak. An itibariyle Washington’ta olan Sezgin Baran Korkmaz, gittiği yerleri savcılığa bilgi vermek şartıyla, mahkemenin belirlediği 5 eyaletten birinde ikamet edecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Sözcü yazarı Uğur Dündar, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: Sezgin Baran Korkmaz tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Ekim ayında kara para aklama suçlamasıyla jüri önüne çıkacak!..

Kaynak: Gazete Duvar
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sezgin Baran Korkmaz hakkında yeni karar
Sezgin Baran Korkmaz hakkında yeni karar

Gündem

Sezgin Baran Korkmaz hakkında yeni karar

Medyaradar ile Habertürk arasındaki Sezgin Baran Korkmaz kavgası büyüyor! 'Mafya mısınız, gazeteci mi?'
Medyaradar ile Habertürk arasındaki Sezgin Baran Korkmaz kavgası büyüyor! 'Mafya mısınız, gazeteci mi?'

Medya

Medyaradar ile Habertürk arasındaki Sezgin Baran Korkmaz kavgası büyüyor! 'Mafya mısınız, gazeteci mi?'

Sezgin Baran Korkmaz, ABD'ye iade edildi!
Sezgin Baran Korkmaz, ABD'ye iade edildi!

Gündem

Sezgin Baran Korkmaz, ABD'ye iade edildi!

Sezgin Baran Korkmaz suçu ne, neyle suçlanıyor?
Sezgin Baran Korkmaz suçu ne, neyle suçlanıyor?

Aktüel

Sezgin Baran Korkmaz suçu ne, neyle suçlanıyor?

Hilal Kaplan'dan Cüneyt Özdemir'e 'Sezgin Baran Korkmaz' çağrısı!
Hilal Kaplan'dan Cüneyt Özdemir'e 'Sezgin Baran Korkmaz' çağrısı!

Medya

Hilal Kaplan'dan Cüneyt Özdemir'e 'Sezgin Baran Korkmaz' çağrısı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23