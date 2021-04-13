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Gündem Sezer, milyonlarca başörtülü kadının hakkını çiğnerken neredeydiniz?
Gündem

Sezer, milyonlarca başörtülü kadının hakkını çiğnerken neredeydiniz?

Tuncay Özkan, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in sırada beklerken ki bir fotoğrafını paylaşarak kendince hükümeti hedef aldı. Başörtüsü yasağını dayatan Sezer’in milyonlarca vatandaşın hakkını çiğnemesine ses çıkarmayanların, tek bir fotoğraf karesi üzerinden siyaset üretmesi samimiyetsizlik olarak karşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 14:50:00 - 2021-04-13 14:51:34
Sezer, milyonlarca başörtülü kadının hakkını çiğnerken neredeydiniz?

 yeniakit.com.tr 

CHP İzmir Millet vekili Tuncay Özkan, Twitter hesabından 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer’in bir sıradas beklerken çekilmiş fotoğrafını paylaşarak kendi çapında AK Parti hükümetini eleştirmeye kalkıştı.

Özkan paylaşımında “Bu ülkenin sıra beklemeyi bilen başbakan, cumhurbaşkanları vardı. Onlar gitti AKP geldi. Sırada beklemem diyen savcılar, görevini yapan doktorları gözaltına aldırır oldu.” ifadelerini kullandı.

Kendini bilmez bir savcının yaptığı yanlıştan bütün devlet yönetimini sorumlu tutmaktan geri durmayan Özkan’ın trajikomik paylaşımı akıllara Ahmet Necdet Sezer’in Cumhurbaşkanlığı döneminde başörtüsü yasağını dayatarak milyonlarca vatandaşın hakkını  çiğnemesini getirdi.

Başörtüsü yasağını dayatarak milyonlarca vatandaşı mağdur eden Ahmet Necdet Sezer’e tek bir laf dahi etmeyen Özkan’ın şimdi ‘sırada beklediler’ diyerek siyaset üzertmeye çabalaması komik karşılandı.

Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanlığı döneminde başörtüsü yasağının en ateşli savunucuları arasında yer almıştı.

Sezer’in özgürlük anlayışı

Sezer, 2002 yılında TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın başörtülü eşini protokole sokmasıyla başlayan tartışmalarla ilgili olarak "Toplumun gündeminden çıkmış başörtüsünün yeniden sorun haline getirilmesinin kimseye yararı yoktur" açıklamasında bulunmuştu.

Sezer, Bülent Arınç uğurlamak için eşiyle gelmesin diye Almanya’ya Semra Sezer’i götürmeme kararı almıştı.  

Sezer, yaptığı bir konuşmada, "Başörtüsünün kamusal alanda kabul edilip edilmeyeceği sorunu, Anayasa Mahkemesi kararıyla çözülmüştür. Yüksek Mahkeme, yüksek öğretim kurumlarında başörtüsünü serbest bırakan yasal düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmiştir.Anayasa Mahkemesi’nin yerleşik kararlarına göre kamusal alanda başörtüsünü serbest bırakacak bir yasal düzenleme yapılması olanaksızdır. Kamusal alanı düzenleyen hukuksal kurallar görmezden gelinerek uygulamada dini kuralları geçerli kılmak da hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Sezer döneminde üniversitelere başörtülü öğrencilerin girişleri yasakken, 2003 yılında Cumhuriyetin kuruluşunun 80’inci yılı kutlamalarına da Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in başörtüsü ambargosu damga vurmuştu. Sezer’in Çankaya Köşk’ünde vereceği resepsiyona ‘başörtüsü’ ambargosu nedeniyle Meclis Başkanı ile AK Parti milletvekillerinin çoğu katılmamış, Başbakan Erdoğan ve kabine üyeleri de eşlerini getirmemişlerdi.

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Yorumlar

Dallı

KÖRLER SAĞIRLAR BİRBİRİNİ AĞIRLAR.SİZİ GİDİ TAKİYYECİLER
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Tuncay

Tuncay Özkan senin gibi süzme ... az bulunur. Senin ne olduğunu herkes biliyor.
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