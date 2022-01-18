Sezen Aksu'yu protesto için toplandılar!

Beykoz'da toplanan Milli Beka Hareketi üyeleri Sezen Aksu’nun şarkı sözlerini protesto etti. Yaklaşık 20 kişilik grup basın açıklaması yaptıktan sonra olaysız bir şekilde ayrıldı.

Basın açıklaması yaptılar

Sezen Aksu'nu Beykoz Kanlıca'daki evinin önünde toplanan yaklaşık 20 kişilik grup, şarkısında geçen bazı sözlerinden dolayı sanatçıyı protesto etmek istedi. Trafiğin olumsuz etkileneceği gerekçesiyle güvenlik önlemi alan polis ekipleri evin önündeki grubu uzaklaştırdı. Bunun üzerine yakındaki Kanlıca Meydanı'nda saat 20.30'da toplanan grup, Sezen Aksu'yu protesto edip, basın açıklaması yaptı.

Kanlıca Meydanı’nda gerçekleşen açıklamada sanatçının şarkısında bulunan bazı sözler protesto edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Açıklama sonrası grup sorunsuz şekilde dağıldı.

"Minik Cahile' haddini bildirmek için toplandık"

Açıklamada bulunan Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin toplanma sebeplerini belirterek, “Bugün burada toplanmamızın sebebi, Sezen Aksu’nun yazmış olduğu bir şarkının içinde geçen 'Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva’ya' sözlerine tepki vermek. İnsanlığın atası olan İlk Peygamber Hz. Adem Aleyhisselama ve Hz. Havva Annemiz Aleyhisselama alenen aşağılanmasına karşılık bu 'Minik Cahile' haddini bildirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, biz buraya kimseyi tehdit etmeye gelmedik, biz buraya bu Milletin ve bu Ümmetin haklı sesi olmaya ve bu kalenin de İslam'ın son kalesi olduğunu dosta düşmana haykırmaya geldik" dedi.